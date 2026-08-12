Hierom weten we niet zeker of we blij zijn met de terugkeer van de Ford Focus

Dus jij dacht dat de Ford Focus dood was? Ha! Dan ken je Ford nog niet. De Amerikanen staan immers wel bekend om hun gebrek aan inspiratie en het terughalen van iconische namen. Het gaat naar verluidt hetzelfde trucje uitvoeren met de Focus. Precies hetzelfde trucje.

Het is amper een jaar geleden dat de Ford Focus uit het aanbod van de autobouwer verdween. Jammer, want niet alleen was het een populaire auto, ook heeft het merk onder de naam zijn wat geweldige auto's uitgebracht. Maar omdat Ford niet al te lang geleden aankondigde met zeven nieuwe modellen te komen, was het natuurlijk wel te verwachten dat een van die auto's een naam van een oude bekende krijgt. Eerst werd aangekondigd dat de Fiesta terugkomt, en nu volgt volgens de Britse geruchtenmolen de 'Focus' ook.

Hoger op de poten

Maar de Focus zal de Focus niet meer zijn. Zoals we al zeiden: Ford volgt het eigen handboek 'hoe een oude naam opnieuw op de markt te brengen', tot in de puntjes. Kijk naar de Mustang, Puma en de Capri, en je weet waar we op doelen. De Focus wordt een SUV. Dit deel van het gerucht wordt extra kracht bijgezet door de teaser die Ford eerder de wereld in hielp met daarop vijf nieuwe modellen waarvan we alleen de hoogpotige vorm kunnen zien.

De Focus zou in Spanje gemaakt gaan worden. In dezelfde fabriek waarvoor de Amerikanen net een samenwerkingscontract met het Chinese Geely hebben ondertekend. Daardoor kunnen we ervan uitgaan dat we het hier hebben over een SUV met een hybride aandrijflijn. Wellicht is dit dan de 'Rally-achtige' auto die de twee beloven te maken.

Productie ergens in 2028

Omdat de productie van de Focus aan de Spaanse fabriek gekoppeld wordt, kunnen we ook enigszins verwachten dat de hoog op de vering staande Focus ergens in 2028 van de band zal rollen. Zowel Geely als Ford geven namelijk aan dat de fabriek dan klaar is voor de productie van nieuwe modellen. Het zou tevens betekenen dat een introductie ergens volgend jaar niet onmogelijk is. We wachten af.

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