CEO van Ford dumpt zijn meest bizarre speeltje

Sommige mensen krijgen een Ford Focus als bedrijfsauto. Anderen een Italiaanse exotische sportwagen met een dikke V8. Hoe dat kan? Je moet blijkbaar gewoon bij de juiste afdeling werken. En in dit geval: bij Ford zelf.

Een Pantera met een cv

De DeTomaso Pantera is sowieso al geen doorsnee klassieker die je elke week ziet rijden. Italiaanse looks, Amerikaanse V8, het blijft een heerlijke sportscar-cocktail. Maar als je dacht dat dit specifieke exemplaar gewoon maar een Pantera was, think again. Deze DeTomaso werd namelijk nieuw geleverd aan de Aeronutronic-divisie van Ford Motor Company. Precies: een Pantera gewoon als poolauto. Even de sleutels pakken voor een ritje naar de Appie? Prima, pak de mid-engine sportwagen maar mee.

Pas in 1974 belandde de auto bij een particuliere eigenaar in Californië. Daarna volgde een opvallend rustig bestaan: jarenlang stond hij te pronken in een museum, alsof hij zelf ook wist dat hij iets bijzonders was.

Van museumstuk naar CEO-speeltje

Oke, fast forward naar recentere tijden. De auto werd in 2018 opnieuw verkocht, niet zonder drama, een testrit eindigde in een klein ongelukje. Gelukkig bleef de schade beperkt tot gewoon wat blikschade.

In 2024 kwam hij in handen van niemand minder dan Jim Farley, je weet wel de CEO van Ford, die hem kocht voor 121.000 dollar (102.500 euro). Hij deed echter meer dan alleen een beetje rondrijden. Hij pakte de auto grondig aan. De motor en transmissie kregen een beurt, het interieur werd opgefrist en de wielen kregen een nieuwe afwerking. Uiteindelijk geen stoffig museumstuk meer, maar een Pantera die fris en fruitig weer serieus kilometers te maken.

















Spierballen achter glas

Achter je hoofd ligt nog altijd het kloppend hart: een 351 Cleveland V8. Niet het kleinste blokje, maar gewoon een blok met serieuze Amerikaanse spierkracht. Dankzij de revisie en upgrades levert het blok naar verluidt meer dan 400 pk op de achterwielen. Best aardig.

De kracht wordt via een handgeschakelde ZF-bak naar achter gestuurd, precies zoals het hoort. Combineer dat met een paar sappige moderne aanpassingen zoals verstelbare coilovers en gereviseerde schijfremmen, en je hebt een klassieker die beter rijdt dan hij ooit uit de fabriek kwam.

Charmant, vreemd en begeerlijk

Wat deze coole Pantera zo interessant maakt, is natuurlijk niet alleen de techniek of het design. Het is gewoon de combinatie van alles bij elkaar: Italiaanse flair, Amerikaanse techniek, een bizarre carrière als bedrijfsauto én een eigenaar met een bekende naam.

De auto staat momenteel te koop bij Bringatrailer en staat momenteel op een bod van zo’n 128.000 dollar (108.500 euro) en de veiling loopt nog. Hoe hoog het eindigt? Dat gaan we meemaken.