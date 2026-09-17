Deze Ford EcoSport XL is geen krankzinnige koortsdroom

Het is op zich een bekend probleem: je auto die op elke manier de perfecte grootte is, is te klein voor een zevengeitjesklok of een bonsaiboom in de kofferbak. Er zijn altijd manieren om dat op te lossen, denk aan dakkoffers of aanhangers. Meestal niet permanent en handig voor die ene keer dat je iets meer bagageruimte goed kan gebruiken. We vragen ons dan ook af of de occasion die we vinden een handige oplossing is voor te weinig bagageruimte. Maar we kunnen ook niet echt vinden welk probleem hij anders oplost.

We beginnen met het lijdend voorwerp, een Ford EcoSport in dit geval. Dat is geen hele interessante auto, het enige dat opvalt is hoe hij hier kwam. De EcoSport bestond al een tijdje in Brazilië en toen kleine crossovers hier booming werden, besloot Ford hem naar de VS en Europa te halen. Brazilië hanteert andere (lees: iets minder perfecte) standaarden voor het bouwen van auto's en dus moest je niet veel meer verwachten dan de basis van de Fiesta uit 2007. Maar dan in 2014 tot en met pak 'm beet 2020. Ouch.

Daar is niks mis mee, maar er is een reden dat de volledig op Europa gerichte Puma iets beter in de smaak valt. Het beste bewijs van de haast die Ford had met de EcoSport is de achterdeur. Voor Brazilië moest het een bonkig ding worden en daar paste een reservewiel achterop perfect bij. Zoals altijd is het dan handiger om een deur te maken in plaats van een klep, wat voor achteruit inparkeren nadelen heeft. Bij de laatste facelift van de EcoSport sneuvelde het reservewiel, maar er werd geen klep ontwikkeld. Dus heb je wel de onhandige deur, maar niet de reden waarom die deur zo onhandig is. Dat soort dingetjes helpen dan niet zeg maar.

Bizarre Ford EcoSport

De Ford EcoSport geniet grotendeels van Fiesta-dimensies, wellicht ietsje ruimer van binnen. Groter dan je denkt, maar niet gigantisch. Iemand in de VS heeft kennelijk bedacht dat de bagageruimte toch ietsje groter kan. Het resultaat? Een zeswielige(!) Ford EcoSport. En nee, dit is niet zo'n bug in Google Streetview waar twee overlappende beelden één vreemde verlengde auto maken. Dit bestaat echt.

Waarom? Omdat het kan. De compacte Ford EcoSport wordt er qua exterieur niet praktischer van als je hem op deze wijze verlengt. Mooier ook niet echt, want al is het plaatwerk op redelijke wijze weggewerkt, je ziet duidelijk waar de boel dichtgemetseld is. Ook ontbreekt nu het derde zijruitje dus heb je een dode hoek waar je u tegen zegt.

Het enige voordeel lijkt dan ook te zijn dat deze Ford EcoSport een verlengde kofferruimte heeft. Toegegeven, die is echt wel een stuk forser geworden en met de banken plat kan je hier waarschijnlijk best veel in vervoeren. Ook is het hele zooitje bekleed met hoogpolig tapijt. Premium! Of zo. Het wordt ook nog eens geniaal afgemaakt middels een grote spoiler bovenop de Ford. We hebben nog steeds zo veel vragen en allemaal beginnen ze met 'waarom?'

6x4

Terreinpotentie is nooit het ultieme doel geweest van de Ford EcoSport, al zou je kunnen beweren dat hij met zes wielen misschien iets potenter wordt. Fout! Onderhuids is de verlenging en de extra as toegevoegd simpelweg door achter een tweede subframe aan te leggen met een losse achteras. Nou is het niet zo dat de EcoSport daarom als een soort gehandicapte zeehond zichzelf via een schamele 125 pk sterke 1.0 EcoBoost op de voorwielen naar voren moet trekken. In de VS had je de EcoSport ook met een 2.0 liter met 168 pk en vierwielaandrijving. Dus de voor- en middenwielen zijn aangedreven, alleen de achterste niet.

Verder weten we weinig over de zeswielige Ford EcoSport. Hij heeft ooit gewoond bij een bedrijf dat schadeauto's behandelt, wellicht dat dit het resultaat is van twee beschadigde EcoSports met FWD en AWD en 'LSD erbij doen' verkeerd geïnterpreteerd werd. Wel weten we dat het ding in de VS staat, op Bring A Trailer, met het hoogste bod op 5.600 dollar. Wie durft?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover