Ford en Geely gaan samen een PHEV maken in de EU, wat kunnen we verwachten?

Ford heeft blijkbaar opnieuw vruchtbare gesprekken gevoerd met de partij waar het ooit Volvo aan verkocht. Het maakt nu namelijk bekend dat het nogmaals iets verkoopt aan het Chinese Geely. Geen heel merk, maar een deel van een fabriek in Spanje. En dat is eigenlijk het minst interessante nieuws.

Ford en Geely hebben officieel de handtekening gezet onder een contract waarin staat dat de Ford-fabriek in het Spaanse Valencia vanaf nu voor één derde in Chinese handen is. Het moederbedrijf van Volvo is van plan om de daarmee gekochte productiecapaciteit in te zetten om twee ge-elektrificeerde SUV's onder de eigen merknaam te gaan produceren voor de Europese markt, een daarvan is de saaie EX5.

Ford en Geely krabben hiermee elkaars ruggen en helpen problemen de wereld uit. Zo hoeft Ford zich minder zorgen meer te maken over de ongebruikte productiecapacteit van de fabriek. Die zou pieken op 500.000 auto's per jaar, maar vorig jaar rolde er slechts 100.000 van de band. Voor Geely is het een makkelijke manier om de Europese importheffingen van 28,8 procent boven op de al standaard geldende 10 procent, te omzeilen.

Rally-bred

Maar naast het financiële element, is eigenlijk leuker nieuws. De twee entiteiten gaan namelijk ook samenwerken aan een auto die ze in Spanje gaan bouwen. Dat is op zich niet heel verrassend, ware het niet dat als het aan Ford ligt de aankomende auto gebaseerd wordt op de rally-activiteiten van het merk. Of zoals het Blauwe Ovaal het zelf noemt "de auto zal 'rally-bred' designelementen hebben. Dat wijst op z'n minst toch op een ietwat sportiever model, al wordt er wel gewezen naar de zoveelste cross-over. Over de aandrijflijn is het evenzo onduidelijk, er zou namelijk een plug-in variant komen, maar het sluit andere aandrijflijnen niet uit.

We kunnen wel verwachten dat deze 'rally-bred' auto duidelijk te onderscheiden zal zijn van het reguliere aanbod van Ford. Deze zou namelijk een leukere rijbeleving moeten geven. In hoeverre dat marketingtaal is voor een vleugeltje hier en wat kekke velgen daar, moeten we nog maar zien...

Wat we ook weten is dat de fabriek de Europese variant van de Ford Bronco moet gaan bouwen, terwijl de Puma er onverminderd van de band blijft rollen. De productiestart van alle bovengenoemde nieuwe modellen laat nog wel op zich wachten. De twee partijen noemen bij alle modellen namelijk 2028.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover