Ford Fiesta uit productie in 2023, geen opvolger￼

De Ford Fiesta gaat in productie volgend jaar, aldus de Britse media.

Nou, de mensen hebben hun zin gekregen. Eerst is het A-segment bijna compleet uitgeroeid, nu is het B-segment aan de beurt. Audi heeft al aangegeven dit segment te verlaten met de Audi A1. Op zich niet gek voor een premiummerk dat vooral in de hogere regionen actief is. Maar nu we te horen krijgen dat de Ford Fiesta er binnenkort uitgaat, schrokken we wel even.

Voor alle duidelijkheid: het is niet een mededeling van Ford zelf. Het Britse AutoExpress zegt dat Ford ‘diverse geselecteerde partijen’ op de hoogte heeft gebracht van het einde van de Ford Fiesta. De productiestop zal dan plaats vinden in de zomer van 2023.

Reden einde productie Ford Fiesta

Ford is daar zelf niet op in gegaan. Wel zeggen ze dat Ford versneld bezig is om de gehele range te elektrificeren. Verder gaat Ford niet in op speculatie, maar ze zeggen wel dat ze met meer informatie komen de komende maanden. Ford gaat samen met Volkswagen elektrische auto’s bouwen.

Zowel op het gebied van bedrijfswagens als personenauto’s. De fabriek waarin de Fiesta nu gebouwd wordt (Keulen, Duitsland) gaat omgebouwd worden om elektrische auto’s te fabriceren op basis van Volkswagens MEB-platform.

Het einde van de Fiesta betekent overigens niet het einde van de Puma. De crossover-versie van de Fiesta wordt niet in Keulen gebouwd, maar in Craiova. Een elektrische Puma zal in 2024 daar van de band gaan lopen, naast de versie met verbrandingsmotor.

Bekende namen verdwijnen

De huidige Ford Fiesta is er al sinds 2017. Een productiestop binnen zes jaar is erg vroeg. Het is overigens niet de enige Ford waar we van afscheid moeten nemen, want ook de Ford Focus zal geen directe opvolger krijgen als deze uit productie gaat in 2025.

Overigens hoeven we ons niet direct zorgen te maken over de verre toekomst. Volgens AutoExpress heeft Ford al aangegeven dat ze weliswaar bepaalde segmenten zullen verlaten, maar dat dat niet definitief is.

Kijk er dus niet gek van op als je in 2030 ineens een elektrische Ford van het Fiesta- of Focus-formaat tegenkomt. Het zou overigens wel zuur zijn als in korte tijd enkele legendarische Ford-namen komen te vervallen: Mondeo, Focus en Fiesta. Ook in de VS bestaat de Ford Taurus helaas niet meer.

Meer lezen? Dit zijn alle snelle Fiesta’s op een rij!