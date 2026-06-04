Slecht nieuws over de return van de Ford Focus

Het lijkt erop dat bij Ford is doorgedrongen dat modellen als de Fiesta en Focus toch meer voeten in de aarde hadden dan gedacht. Zo makkelijk de stekker eruit trekken, dat viel niet helemaal lekker. Dat er wordt gewerkt aan een return van de Fiesta, al dan niet gedeeld met Renault, dat werd al bekend. Nu blijkt ook de Focus terug te keren. Alleen de vorm valt wellicht wat tegen.

Ford deelde eerder al een plaatje van vijf nieuwe modellen die een nieuwe richting moeten aangeven. De Fiesta is daar één van, dat wordt een kleine hatchback zoals we gewend zijn. Helaas zien de andere vier er nogal crossover-achtig uit. Een nieuwe Puma of Kuga klinkt plausibel en één ervan is ook vrij herkenbaar als een Bronco voor Europa. Die vijfde, dat zou wel eens de nieuwe Focus kunnen worden.

Ford Focus Crossover

Precies daar zit het probleem: volgens AutoExpress is de kans aanwezig dat de nieuwe C-segment-crossover van Ford de Focus wordt. Een model dat zijn pijlen richt op de Volkswagen T-Roc: iets onder de Kuga, maar wel op C-segment-basis. Door wat linkjes te leggen met de Ford Focus moet het aanvoelen alsof het een soort nog iets extremere Ford Focus Active wordt. Ford sprak over verschillende aandrijflijnen.

Daarmee kan wel bevestigd worden dat niet alles volledig EV wordt, maar niet wat dat betekent voor elk model specifiek. Met wat knipogen naar de Focus kan je een ondersteunend model voor de Kuga Hybrid natuurlijk als EV wel interessant maken. Toch moet je ook daarmee uitkijken, want Ford spreekt van toevoegingen aan de reeds bestaande Explorer en Capri. Dan zit een Focus EV die modellen wel in de weg.

Afijn, nog niks bevestigd, maar gezien de huidige ontwikkelingen moet je een Ford Focus crossover natuurlijk zeker niet uitsluiten. De vraag is of het zijn van een Focus meer betekent dan de naam, uiteraard.