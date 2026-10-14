Monteur crasht Ford GT tijdens proefrit in Dieren

Ai, ai, ai. Een Ford GT uit 2006 is woensdag tijdens een proefrit in Dieren zwaar beschadigd geraakt. De monteur achter het stuur hield er gelukkig slechts lichte verwondingen aan over. Voor de eigenaar is de schade vermoedelijk een stuk pijnlijker.

De Ford GT vertegenwoordigt tegenwoordig een waarde van zo’n 500.000 tot 550.000 euro. De prijs van de musclecar zit al een tijdje in de lift, wat eigenlijk met alle bijzondere supercars uit die tijd het geval is. Dit specifieke exemplaar was uitgevoerd in donkerblauw met de witte striping.

Het ongeval gebeurde rond 11.00 uur. Een monteur van een garagebedrijf was met de Ford GT op pad voor een proefrit. Vlak na de kruising met de Spankerenseweg ging het mis. De pittige sportwagen raakte in een slip, waarna de auto van de weg schoot in de richting van het kanaal. De gevolgen waren aanzienlijk, want de Ford GT liep zware schade op.

Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet duidelijk. Of de monteur de controle verloor door een stuurfout, de omstandigheden op de weg of het karakter van de auto, is dus niet bekend.

Ford GT is geen tamme jongen

Deze generatie van de moderne GT verscheen in 2004 en werd gebouwd als eerbetoon aan de legendarische Ford GT40, die in de jaren zestig furore maakte op Le Mans . De versie uit 2006 is inmiddels uitgegroeid tot een gewild verzamelobject.

De GT beschikt over een 5.4-liter V8 met supercharger. Die levert 550 pk en een maximumkoppel van 678 Nm. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak, die het vermogen naar de achterwielen stuurt. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt ongeveer 3,8 seconden en de topsnelheid ligt rond de 330 km/u.

De Ford GT is zo’n auto die respect afdwingt. De supercar weegt ongeveer 1.580 kilogram en er zijn nauwelijks moderne elektronische vangnetten die je helpen zodra de auto begint te glijden.

De schade aan het exemplaar in Dieren is dan ook extra zuur. Een Ford GT uit deze generatie is niet alleen een bijzonder stukje autogeschiedenis, maar inmiddels ook een investering van een half miljoen euro. De schade aan de Amerikaan is fors, maar wellicht valt het nog op te lappen.

Fotocredit: Persbureau Heitink

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