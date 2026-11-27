Ford gaat in 2027 weer racen in de hoogste klasse van de 24 Uur van Le Mans, de Hypercar-klasse van het WEC. Wat alleen nog miste, was een auto. Die heeft Ford gisteravond gepresenteerd. Maak kennis met de Ford GT41.

Die naam is natuurlijk een verwijzing naar Fords meest succesvolle Le Mans-periode in de jaren '60 met de Ford GT40. De naam is niet de enige link met de legendarische Le Mans-racer, al moet je er wel diep voor in de materie duiken. De hoogte van de GT41 (van de vloer tot aan de bovenkant van de luchthapper op het dak) is 41 inches. Vandaar de naam GT41. Het was ook de reden dat de GT40 zo heette; die was 40 inch hoog.









Écht Ford-motor in Le Mans Hypercar

Een betere overeenkomst zit bij de aandrijflijn. Ook zestig jaar na de iconische 1-2-3-finish op Le Mans rijdt Ford nog altijd met een dikke Amerikaanse V8-motor. Het blok is echter niet meer 4,2-, 4,7- of 7,0-liter groot, maar 5,4-liter. Dat komt doordat de Le Mans-motor op basis is van het het Coyote-platform van de Mustang. Aan het einde van de video hieronder hoor je hem. Klinkt goed, toch?

De Le Mans-racer van Ford is gekleurd in een blauwe camouflagekleur. Dit was de testkleurstelling, maar wordt nu de vaste kleurstelling van tenminste één Le Mans-racer. Er zitten ook wat Amerikaanse verwijzingen in verwerkt, zoals een Amerikaanse vlag, een Amerikaanse zeearend, het vrijheidsbeeld, een American Football-bal en zelfs de The Spirit of Detroit (een standbeeld in die stad).

De Ford GT41 zal zijn debuut maken bij de WEC-testdagen en seizoensopener in. De testdagen zijn op 21 en 22 maart en de eerste race, de 1.812 kilometer van Qatar (als die race doorgaat), is op 27 maart. De volgende coureurs zullen dan instappen: Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller en Nick Yelloly. Geen Max Verstappen dus, vooralsnog.