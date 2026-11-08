Stekkerauto vliegt in brand tijdens opladen bij de Efteling

Er was eens … een PHEV-rijder die zijn auto dacht op te laden tijdens een dagje in de Efteling, maar bij terugkomst op het parkeerterrein een geroosterde SUV over had.

Gistermiddag rond 14:30 uur moest de lokale brandweer uitrukken voor een autobrand op het parkeerterrein van de Efteling. Er stond een plug-in hybride Ford Kuga aan de lader wiens accupakket het te benauwd kreeg en om nog onbekende reden vlam vatte. De brandweer van Kaatsheuvel werd al snel versterkt door korpsen uit Loon op Zand, Tilburg en Breda. Omdat de rook schadelijke stoffen kan bevatten, zette de bedrijfshulpverlening van de Efteling en beveiligers een groot deel van de parkeerplaats af om nieuwsgierige Sprookjesbosbewonderaars op afstand te houden.

Zwaar geschut ingezet

Het blussen van een accubrand is een lastige klus, omdat de accucellen in een afgesloten behuizing onder het voertuig zitten. Om het vuur te bestrijden, sloeg de brandweer ramen in en werd bekleding uit het interieur gesloopt. Uit Breda kwam een speciaal gereedschap ter plaatse: de zogenaamde Cobra Cutter. Daarmee kan onder water extreem hoge druk (300 bar) door de bodemplaat heen gegoten worden om de accucellen direct van binnenuit te koelen. Cool apparaat met ook nog eens een heldhaftige naam.

Hoe het met de auto op P2 is afgelopen laat zich raden: de Kuga kan als verloren worden beschouwd en de schade aan de laadpaal is aanzienlijk. Wel heeft de snelle inzet van de brandweer en de Efteling-beveiliging voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen auto's of de zonnepaneleninstallatie waar de Kuga onder stond.

Kuga-problemen

De plug-in hybride aandrijflijn van de grote Ford heeft in het verleden al wat problemen gehad. Vorig jaar deed Ford twee terugroepacties vanwege het accupakket. Door kortsluiting zou de accu oververhit kunnen raken en in brand kunnen vliegen. Er was zelfs een moment waarop Ford haar klanten vroeg om de Kuga niet meer op te laden. Of dit bij deze Kuga-brand de oorzaak was, is nog onbekend.

Foto’s: Persbureau Heitink

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