Ford lost probleem op dat niemand had

Weet je nog, toen je gewoon op een knop drukte en klaar was? Mooie tijden. Inmiddels moet je tegen je auto praten, en zelfs dat gaat vaak mis. Dus dacht Ford: weet je wat, als we je niet verstaan… dan gaan we je toch gewoon aankijken. Probleem opgelost.

Als praten al niet werkt

Spraakbediening is zo’n functie waar fabrikanten al jaren in geloven, maar waar bestuurders vooral geduld voor nodig hebben. Je zegt iets simpels, en je auto maakt er iets compleet anders van. Je kent het wel.

Ford denkt dat het probleem vooral bij het lawaai ligt. Dus als de cabine te rumoerig wordt, denk cabrio, windgeruis of gewoon slechte timing, schakelt het systeem volgens een patent, over op iets nieuws. Mocht de auto jouw vertrouwde stem niet meer kunnen horen, dan kijkt die gewoon naar je gezicht om te snappen wat je bedoelt. Klinkt als een recept voor succes.

Enhanced Mode: ja hoor

Zodra de auto merkt dat er simpewel te veel herrie is, krijg je een melding: wil je “Enhanced Mode” aanzetten? Alsof je net een nieuwe game-modus unlocked hebt. Daarna heb je keuze uit twee smaken: lip reading of gebarenherkenning. Dus je kunt straks een beetje zitten mompelen, knikken of met je ogen rollen, en je auto denkt: airco op 25 graden? Gaan we regelen.

Klinkt indrukwekkend. Tot je realiseert dat je in je eigen auto zit te praten zonder geluid. Of raar zit te doen tegen een scherm.

Meer techniek, zelfde probleem

Het zit technisch best knap in elkaar hoor. Camera’s, AI, machine learning, alles wordt ingezet om jouw commando te begrijpen zonder dat je het echt zegt. Maar ondertussen blijft natuurlijk wel een beetje de vraag: waarom?

Want de meeste mensen willen helemaal niet praten tegen hun auto. Laat staan dat ze er toneelstukjes voor gaan opvoeren. Een knop indrukken werkt nog steeds sneller, makkelijker en zonder interpretatieproblemen. Maar ja, dat is natuurlijk niet futuristisch genoeg.

Big Brother op de passagiersstoel

Dan is er nog het kleine detail dat je auto dus continu naar je zit te kijken. Gezicht herkennen, bewegingen analyseren, alles richting de cloud sturen… wat kan er misgaan? En mocht er toch iets niet helemaal lekker lopen, kan Ford het altijd oplossen met een terugroepactie.

Niet iedereen zit te wachten op een auto die je gezichtsuitdrukking probeert te lezen. Zeker niet als je nét in de file staat of iemand je afsnijdt. Voor je het weet denkt je auto dat je boos bent en zet hij de stoelverwarming aan.