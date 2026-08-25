Ford lanceert Puma ST Edition maar vergeet iets belangrijks

Bij gebrek aan Fiesta en Focus, moeten ST-klanten het doen met de verhoogde ST, de Puma . In de configurator van de hybride Puma vind je nu niet alleen de ST, maar ook een ST Edition. Wat zijn de verschillen?

Volgens Ford is de nieuwe Puma ST Edition “de sportiefste uitvoering” van dit model. Toch is er veel hetzelfde als bij de gewone ST. Schakelen gaat nog altijd via een Powershift-automaat en de crossover zit boordevol ST-badges.

Helaas is de aandrijflijn ook niet anders. Net als de gewone ST ligt er een 1.0-liter driecilinder met elektrohulp in die 170 pk produceert. Een gemiste kans, want voor de Puma ST die écht het meest sportief is, hadden we graag de 1,5-liter van de Fiesta ST gezien net zoals voor de facelift.

Waarom zou je een ST Edition kopen?

Waar moet je het dan wel voor doen? Allereerst is dit de enige versie die je in de nieuwe kleur Azura Blue kunt krijgen. Dat lijkt met geen verkoopargument dat je gaat overhalen. Wat dat misschien wel is, is het ST Performance Pack met leuk onderstel genaamd Supersport Suspension. Onderhuids moet de Edition nog wat strakker aanvoelen door een aangepaste basis. Het doel is directere reacties en “een dynamisch karakter”. Dat testen we graag eens uit.

Verder onderscheid de Ford Puma ST Edition zich met 19-inch zwarte lichtmetalen wielen en spiegels en het dak dat in contrastrerend zwart is gespoten. Anders dan de nieuwe Puma’s krijg je bij de ST Edition het oudere ronde sportstuur in plaats van het nieuwe ovale stuurontwerp van de ST.

Kortom, de grote reden waarom je voor de ST Edition zou gaan boven de gewone ST is het Supersport-onderstel. Daar moet je wel best ruim voor bijbetalen. De Ford Puma ST Edition Powershift gaat voor minimaal 49.315 euro terwijl de gewone ST bij 47.315 euro begint. Voor de wat luiere Puma-rijders: je kunt vanaf nu Ford BlueCruise bestellen op de hybride en elektrische crossover zodat je op bepaalde snelwegen de Ford zelf kunt laten rijden. Je kunt je handen van het stuur halen, maar moet wel naar de weg blijven turen.

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