Ford Mustang crasht hard in Flevoland, eindigt in weiland

We kregen weer minder fraaie foto’s binnen, van een zware klapper. Deze keer met een Ford Mustang, een auto waar je toch altijd mee op moet passen.

Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag rond 17.20 op de N712 tussen Urk en Tollebeek. De Mustang belandde in een weiland en is zo te zien minimaal één keer over de kop gegaan. Dit was een serieus harde klapper. Één persoon is dan ook met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Politiehelikopter

Bijzonder detail: er is een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar een mogelijke tweede persoon die betrokken was bij het ongeluk. Het kan dus zijn dat er nog iemand is gevlucht van de plaats des onheils, maar dit is nog niet bevestigd door de politie.

De auto in kwestie is een Ford Mustang GT uit 2022, die nog maar een maand op kenteken stond. De eigenaar heeft dus niet lang van zijn nieuwe aanwinst kunnen genieten. Vanwege de witte kleur zou je misschien kunnen denken dat er weer eens een huurauto is gecrasht, maar deze Mustang is gewoon in particuliere handen.

Minimaal 460 pk

Deze versie van de Mustang stuurt standaard 460 pk naar de achterwielen en het zou ons niet verbazen als dit exemplaar ook nog getuned is. We zien namelijk wat onderdelen die niet standaard zijn. Hoe dan ook: met een Ford Mustang GT is altijd enige voorzichtigheid geboden, of ‘ie nu standaard is of niet.

Foto’s: Persbureau de Breij

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