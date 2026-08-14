800 pk sterke Ford cabrio is de sterkste vierzits cabrio ter wereld

Ford heeft besloten dat de royalties richting Shelby te veel van het goede waren en dus zijn de Shelby Mustang GT350 en GT500 passé. Dat wil niet zeggen dat dikke Mustangs ook passé zijn. Integendeel: ze heten nu alleen anders, namelijk Dark Horse voor de natuurlijk ademende V8 en Dark Horse SC voor wat in essentie de Mustang GT500 was. 800 pk, supercharger en dikkere looks. Voor mensen die een vast dak het grootste nadeel vonden is er goed nieuws en hij heet, ademt in, Ford Mustang Dark Horse SC Convertible. Ademt uit.

In theorie is de Ford Mustang Dark Horse SC Convertible simpelweg een rekensom van dingen die Ford al had liggen. Van de Mustang is een dakloze versie als je de 2.3 EcoBoost of de 5.0 V8 GT genoeg vindt. De Dark Horse, inclusief SC, is er enkel als coupé. Tot nu toe dan. Ford skipt de Dark Horse als cabrio en maakt van de Dark Horse SC een vrij krankzinnige vierzits cabrio.

Dark Horse SC Convertible

Om daar gelijk even mee te beginnen: vierzits cabrio's is altijd een wat lastige. De achterbank van de meeste cabrio's is niet te gebruiken als je bijvoorbeeld benen hebt. Dat geldt ook wel een beetje voor de Mustang, maar goed: kinderen bestaan ook. Mocht je die de rit van hun leven willen geven, dan lukt dat prima met de SC Convertible. De motor is identiek aan de coupé, dus je hebt het over een 5.2 liter V8 met supercharger die goed is voor 795 Amerikaanse pk's, of 806 Europese paarden, gepaard met 895 Nm koppel.

Wat dat betreft is er ook vrij weinig te melden over de Ford Mustang Dark Horse SC Convertible wat we niet al hadden besproken bij het onthullen van de coupé. Het is vooral bijzonder dat Ford komt met een dakloze versie van de Dark Horse SC aangezien je voor de laatste Shelby GT500 cabrio twee generaties terug moet. De timing klopte kennelijk weer voor een dakloze variant.

Met hun 782 pk sterke hybride-setup was het Bentley die de meest krachtige vierzits cabrio had, maar dat is dus nu Ford. We durven niet te zeggen of de Ford ook sneller is (acceleratiecijfers kunnen we niet vinden), maar gezien het gewichtsverschil en de extra paarden verwacht je eigenlijk van wel. De sterkste en dus misschien de snelste, in ieder geval met ruimte voor vier.

Ford maakt ook een paar opties beschikbaar die uniek zijn voor de Dark Horse SC Convertible, zoals deze lak in de kleur Precision Purple. Ook de aluminiumkleurige remzadels zijn uniek voor de dakloze SC. Vanaf het najaar van 2026 is de nieuwe cabrio te bestellen in de VS en in het begin van 2027 wordt 'ie geleverd.

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