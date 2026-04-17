Ford Mustang GTD Competition is 11 (!) seconden sneller op de Ring!

Het lijkt wel Nürburgring-tijden-dag vandaag. Vlak nadat Manthey met een gepeperde Porsche, de 911 GT3 RS-rondetijd verbeterde, duikt Ford nog wat seconden onder die tijd met de Mustang GTD Competition. De nog dikkere prototypeversie van de dikste moderne Mustang is maar liefst elf seconden sneller over een rondje Nordschleife dan de productieauto.

Wel goed om te vermelden: de FordMustang GTD Competition zit in de Nürburgring Pre-Production/Prototype-klasse, de 992 GT3 RS MR is een productieklare, straatlegale sportauto. Da’s dus niet helemaal een eerlijke vergelijking. Het rondje waarvan Ford vandaag de beelden deelt, is verreden op 24 maart van dit jaar door Dirk Müller. Hij stuurde de Ford Mustang GTD Competition in 6:40,835 over de Nürburgring Nordschleife.

Daarmee is de GTD Competition sneller dan de Ford F-150 Lightning SuperTruck en de Chevrolet Corvette ZR1X, maar trager dan Lotus Evija, Xiaomi SU7 Ultra prototype en natuurlijk Ford GT Mk IV .

Upgrades voor Competition

Ford heeft de GTD op drie vlakken verbeterd om tot de Competition-versie te komen. Als eerst is de 5,2-liter supercharged-V8 getuned naar een vermogen boven de 815 pk van de gewone GTD. Hoe sterk de Comp-uitvoering is, vertelt Ford niet. Daarnaast is de DRS-vleugel aangepast en zijn er koolstofvezel aero-velgen aan toegevoegd voor meer downforce. Ook staat de GTD Competition op andere banden (welke weten we niet) en zorgen magnesium wielen, carbon kuipstoeltjes, lichter demppingsysteem en ander extraatjes voor een lager gewicht.

Ford doet wat geheimzinnig over het gebruik op de weg van deze Competition. Er komt een versie die straatlegaal is, maar of ie dezelfde specs en bodykit heeft als het prototype dat op de Nordschleife is gebruikt, dat weten we niet.

Die info komt nog wel. Dan zal Ford een nieuwe poging wagen om Porsche voorbij te streven op het Duitse circuit. Bekijk de 42 seconden aan beeldmateriaal die Ford deelt hieronder.