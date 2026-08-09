Ford doet Mercedes en BMW na, maar zijn ze daar wel op tijd mee?

Ook al is de Ford Mustang voor wat het is nog redelijk succesvol, het lijkt erop dat Ford meer de massa wil opzoeken met de populaire pony car. Dat deed het merk al met de elektrische Mach-E SUV. Voor Mustang-begrippen wel direct heel erg de andere kant op door elektrisch én SUV te zijn, maar grappig genoeg leek het te werken. Ford wil nog een Mustang-derivaat, alleen dit keer eentje die het dichter bij huis houdt.

De Ford Mustang is eigenlijk in de basis al een lastig verkooppraatje. Helemaal voor ons als we er ruim een ton voor moeten betalen. In de VS is men er nog wel voor te prikkelen, maar hij zorgt niet voor de absolute grote cijfers voor Ford. Bovendien hanteert Ford daar een strategie waarbij 'normale' auto's niet meer aan worden geboden, alleen SUV's en pickups. De Mustang is daar de enige uitzondering op.

Terwijl dat op zich een beslissing is die past bij de huidige tijd, kan je toch altijd nog mensen vinden die een sedan of andere lage auto willen. Ford scoorde jaren goed met de Fusion en Taurus. Die modellen terug laten keren gaat het merk niet doen. Er komt echter een middenweg. Dealers bevestigen aan Automotive News dat er een Ford Mustang sedan op komst is. Deze gaat Mustang Mach 4 heten en in theorie is er goed nieuws over te melden.

Ford Mustang Mach 4

Allereerst: Mach 4. Ford speelt goed in op de namenstrategie van de Mustang, want de scherpe versie van de sportwagen heet de Mach 1 en de elektrische versie dus Mach-E. Dit ter referentie naar de snelheidsunit die berekent wanneer een bewegend object, meestal een vliegtuig, door de geluidsbarrière gaat. De 4 slaat dan weer op het aantal deuren. Deze naam is niet bevestigd, maar is vastgelegd bij een patentbureau. Dat lijkt geen toeval. Ford heeft zelfs al een keer een schets vrijgegeven voor het idee van een vierdeurs Mustang.

De timing klopt in principe ook. Chevrolet zou werken aan een terugkeer voor de Camaro, maar dan als vierdeurs performance-sedan mét V8 en handbak. De Mexicaanse stand-off tussen GM en Ford zou zo weer helemaal aangewakkerd zijn voor de moderne tijd. CEO Jim Farley bevestigde ook dat Mustang zeker vatbaar is voor groei, maar de modellen moeten het karakter van een Mustang goed reflecteren.

Niet elektrisch!

Dat brengt ons bij goed nieuws voor wie een Mustang Mach-E 2.0 verwacht. De Ford Mustang Mach 4 wordt niet elektrisch! Hij zou op hetzelfde platform komen als de huidige Mustang (S650), maar dan verlengd. Het wordt dus een soort Mustang CLS of BMW Gran Coupé, een vierdeurs versie van een tweedeurs auto. Je weet wel, die auto's die in de afgelopen 20 jaar een klein succesje hadden, maar inmiddels grotendeels verdwenen zijn. We hadden het over timing, toch? Hopelijk dat Ford meer geluk heeft.

De basis van de 'echte' Mustang betekent ook dat er ruimte is voor de 2.3 EcoBoost en zelfs de 5.0 liter V8, om het DNA dus echt helemaal Mustang te maken. De ruimte achterin zou overigens geen excuus zijn om praktischer te lijken, de Mustang zou achterin genoeg ruimte bieden om een Porsche Panamera te evenaren.

Ford wil in de VS de Mustang Mach 4 gaan aanbieden voor minder dan 40.000 dollar en tegen 2029 zou 'ie moeten verschijnen. Of die hier naartoe komt is nog even de vraag. Wij krijgen/kregen de Mustang, maar een groot succes is het niet. Als vierdeurs met de 2.3 EcoBoost zou het toch een leuke optie zijn.

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