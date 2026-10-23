Ford heeft dit goed afgekeken bij Audi

Ford heeft een nieuwe smaak van de elektrische Mustang Mach-E aangekondigd. De Mustang Mach-E Trail is bedoeld voor mensen die met hun elektrische SUV graag op avontuur gaan. Of dat is in elk geval de theoretische gedachte.

Onverharde wegen naar een camping, een afgelegen strand of een wandelroute. Met een aangepast onderstel en speciale banden moet deze versie daar beter mee overweg kunnen. Het concept doet denken aan de Audi A6 Allroad , die eveneens een reguliere auto omtovert tot een avontuurlijker alternatief. Alleen pakt Ford het aan met een elektrische SUV.

Beetje flauw natuurlijk. Alsof Audi dit segment verzonnen heeft. Maar de A6 Allroad is wel het meest recente voorbeeld van een dergelijk concept. Daarnaast is er wel degelijk een markt voor de Mustnag Mach E die-vies-mag-worden-editie. Want Ford brengt de modelvariant uit in Amerika, waar het stikt van de onverharde wegen en wat meer uitdagende paadjes. Eigenlijk heel logisch eigenlijk.

Mustang Mach-E op avontuur

De nieuwe Ford Mustang Mach-E Trail is gebaseerd op de Select met vierwielaandrijving. Ford heeft het onderstel aangepast om de auto iets meer bodemvrijheid te geven. Aan de voorkant staat de elektrische SUV 10 millimeter hoger, terwijl de achterkant 15 millimeter extra ruimte tot de grond krijgt ten opzichte van de uitvoeringen Select en Premium.

Ook de banden en wielen zijn niet zomaar gekozen. Ford monteert 19-inch lichtmetalen velgen en Michelin CrossClimate 2-banden, die we ook kennen van de sportievere Mustang Mach-E Rally . Deze combinatie moet zorgen voor meer grip op gravel, zand en onverharde wegen. Bovendien moeten de banden ook bij winterse omstandigheden hun mannetje staan.

Verwacht overigens geen elektrische terreinwagen waarmee je zonder nadenken een modderig bospad induikt. De aanpassingen zijn vooral bedoeld om je met meer vertrouwen over minder goed onderhouden wegen te laten rijden. Een zwarte voorbumper en een Trail-logo op de middenarmsteun onderscheiden deze uitvoering van de reguliere Mach-E.

Stopcontact mee op vakantie

Het grote voordeel van een elektrische auto : De Mustang Mach-E Trail krijgt standaard Pro Power Onboard met een vermogen van 400 watt. Daarmee kun je bijvoorbeeld kampeerlampen, een ventilator of een elektrische pomp voor een paddleboard van stroom voorzien.

De stroomvoorziening heeft aansluitingen in de bagageruimte en achter op de middenconsole. Wie nog meer spullen wil meenemen, kan bovendien kiezen voor een dakdragersysteem van Thule. Daarmee kun je bijvoorbeeld fietsen, kajaks of extra bagage vervoeren. Lekker praktisch allemaal. Ford biedt ook een optioneel beschermingspakket voor het interieur aan, met allweather-vloermatten en bescherming voor de bagageruimte.

Grotere accu voor alle uitvoeringen

De Trailer komt tegelijk met de introductie van modeljaar 2027 in de VS. Ford voert daarbij andere wijzigingen door bij de Mustang Mach-E. Zo krijgt iedere uitvoering voortaan standaard een grotere accu met een grotere bruikbare capaciteit. De Select en Premium beschikken over 88 kWh, terwijl de GT en Rally het met 91 kWh moeten doen.

De Mustang Mach-E Trail is inmiddels te bestellen in de Verenigde Staten. Ford verwacht de eerste exemplaren daar in het eerste kwartaal van 2027 af te leveren. Over een Nederlandse introductie en Europese prijzen is nog niets bekend.

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