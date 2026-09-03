Vet: deze 5.8 liter V10 was bedoeld voor een populaire sportwagen

Des te meer de wereld afstevent op een cultuur waar een V8 in een 'normale' auto steeds lastiger wordt, des te meer je beseft dat de jaren '00 echt krankzinnig waren qua wat er allemaal bedacht is. Ook toen waren er grenzen, echter. De Ford Mustang lijkt in theorie niet veel te maken gehad te hebben met die grenzen: de 'SN95' stond erom bekend dat zijn 395 pk sterke 4.6 liter V8 een echte krachtbeul was. De Terminator Cobra werd 'ie genoemd. Het kon veel heftiger, zo blijkt nu.

De Ford Mustang van de generatie tussen 1995 en 2005, de 'SN95' voor kenners, was een beetje een kantelpunt voor de Mustang. Waar de Mustang welhaast braaf werd bij de generatie ervoor, moest de SN95 weer met flink geweld komen. De bekende evolutie van de SN95 uit 1999, die dan weer de New Edge wordt genoemd, was daar een goed voorbeeld van. De Ford Modular V8 was in modellen als de Terminator Cobra en Cobra R goed voor net geen 400 pk. Lekker rauw, lekker voor een muscle car.

Groter

Nou is de V8 een eigenschap die goed past bij de Mustang, maar er was ruimte voor meer. Ford bouwde een one-off op basis van de SN95 genaamd de Boss 351. Zoals je gewend bent staat dat nummer voor de motorgrootte in cubic inches, want in tegenstelling tot de 4.6- en 5.4 liter grote Modular V8 had de Boss 351 een slagvolume van 5.8 liter. Dat is niet perse het getal wat je verrast. Dat is het aantal cilinders: 10 stuks. Ja, Ford bouwde eenmalig een Mustang met een 5.8 liter V10. Wat is daarmee gebeurd?

Nou ja, je weet wat er is gebeurd. Zo'n auto wordt gebouwd en getest en dan begint het wikken en wegen. Wel productie, geen productie, gelimiteerde productie, of dat het gewoon over het algemeen een vingeroefening was. In welke fase het dan ook was, Ford zag er geen brood in. Dus leefde dit concept lang in de krochten van het Ford-hoofdkwartier in Detroit, zonder dat er erg naar omgekeken werd.

Revival

Totdat de huidige manager van de Ford Heritage-vloot besloot om er iets aan te doen. Matt Korczyk kende de Mustang V10 uit verhalen, maar dat 'ie echt bestond was bijna een magische realisatie. Vandaar dat hij opnieuw tot leven is gewekt. De motor grondig nagekeken, de auto waar nodig opgepoetst en gerepareerd en het resultaat is dat 'ie weer brult als nooit tevoren. Een unieke auto die never nooit meer het levenslicht gaat zien qua productie. Maar hij bestaat, en dat is nu beter dan ooit.

Aan het slagvolume heb je kunnen zien dat Ford niet zomaar de 6.8 liter V10 uit een Excursion in de Mustang heeft geplempt, maar het zit er ook niet ver vanaf. Die is namelijk ook onderdeel van de Modular-serie, al zou je dit het makkelijkst kunnen zien als een 5.4 met twee extra potten. Die motor heeft vooral de trucks van het merk gezien, waarvoor een vermogen van 305 tot 310 pk afdoende was. De 5.8 liter V10 uit de Mustang pakt juist die 4.6 liter uit de Terminator Cobra en door onderdelen van twee blokken samen te voegen werd een V10 gecreëerd. Het blok is gemaakt van aluminium en veel ervan is op maat gemaakt om het hogere vermogen aan te kunnen. Het vermogen in kwestie? 510 pk. Over de achterwielen gestuurd via een handbak.

Meer dan 500 pk uit een Mustang in de jaren '00 was nog aardig buitenaards, helemaal met een motor die dusdanig bijzonder was. Het is dus nooit verder gekomen dan deze eenmalig gebouwde Boss 351. Die is nu weer helemaal fris en fruitig. Of dat betekent dat er dingen gaan gebeuren met de auto, dat weet je nooit. Een evenement her en der kan altijd, maar voor de huidige Mustang betekent de revival van deze V10-versie vrijwel niks.

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