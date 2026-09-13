Ford gaat proberen jouw bedrijfswagen flink te ontlasten

Het leven van een bedrijfswagen kan soms niet makkelijk zijn. Helemaal als je op de bouwplaats moet zijn, dan zit je laadruimte vaak propvol met zware materialen. Ford heeft iets bedacht wat wellicht de werklading van een bedrijfswagen kan ontlasten. Alleen of het ook werkt?

Dat leren we uit een patent dat Ford Authority opviel. The Blue Oval lijkt bezig met een ingebouwde 3D-printer voor een pickup. Industrieel 3D-printen gebeurt steeds vaker, zodat bouwmaterialen als beton in de perfecte hoeveelheid en vorm toegepast worden. Zo kan de pickup een nog betere vriend worden op de werkvloer. Het enige wat je hoeft te doen is het te printen materiaal in de wagen te leggen en de machine doet de rest.

Het idee is op zich nobel, want het zorgt er in theorie voor dat je in heel veel situaties met je Ford-bedrijfswagen voor nieuwe onderdelen kan zorgen. Je wil iets of iemand redden of repareren, maar hebt de juiste onderdelen niet? Dan kan je het onderdeel printen. Ford heeft het over infrastructuur, maar ook over militaire doeleinden, reddingsacties en spoedreparaties. Concreter dan dat wordt het nu nog niet, maar het idee is leuk en we hebben het nog niet eerder gezien.

Of er volgend jaar al F-150's rondrijden met een 3D-printer aan boord moet blijken en we denken eigenlijk van niet. We zijn benieuwd of Ford er iets serieus van gaat maken en hoe dat eruit gaat zien. Ze hebben in ieder geval het patent. (via USPTO en Ford Authority)