Dit EV-onderdeel moet veel beter worden dan het is, aldus Ford

Omdat er in een EV geen motor voorin ligt (en de e-motoren vaak lager en/of dichter bij de wielen geplaatst kunnen worden), hebben veel EV's een frunk. Deze samenstelling van front trunk is letterlijk wat de naam zegt, een kofferbak voorin. Deze biedt extra ruimte ten opzichte van de reeds bestaande kofferruimte achterin. Soms is dat genoeg voor één aktetas of een laadkabel, soms kan je er best wat zooi in kwijt. Alleen daar blijft het dan ook bij. Ford gaat dit veranderen.

Zoals gezegd is de frunk vaak gewoon een bak die past in een auto met proporties van een 'ouderwetse' benzineauto. In een Tesla Model X bijvoorbeeld toch een mooie bonus: de normaal 1.000 liter grote kofferbak (2.500 liter met de banken plat) wordt aangevuld met nog eens 180 liter voorin. Ford rustte de Mustang Mach-E ook uit met een frunk die tot wel 140 liter extra ruimte kan voorzien. Toch meent Ford dat de frunk niet echt populair is en werd het zelfs een optie op de Mach-E. Zo van, als jij zo'n gekkie bent die hem wél gebruikt, dan mag je betalen.

Frunk met extra f(r)uncties

Misschien is het probleem van de frunk niet de grootte, maar hoe veel je ermee kan. Tenminste, dat lijkt een patent van Ford te verklaren. En nee, het is niet weer dat je hem helemaal vol kan proppen met kippenvleugels. Het zit wel in dezelfde hoek. Ford lijkt iets bedacht te hebben om de frunk niet alleen nuttig, maar ook leuk te maken.

Ja, dat zie je goed: het patent omvat een opklapbare televisie in de frunk van je Ford. Wanneer je ergens stilstaat kan de televisie uitklappen en kun je voor je auto gaan zitten om de beste hotspot te zijn voor feestjes in het wild. Wildkamperen is nooit meer hetzelfde als dit in productie gaat. Het patent omvat echter meer dan enkel een televisie: ook een systeem waardoor de frunk net als een pickup naar beneden scharniert. Dit zou dan weer voordelig zijn om dingen neer te zetten op het oppervlakte in de frunk.

Pickup

Het idee van Ford wordt geschetst op een pickup, zonder te noemen welk model. Dan kun je er eigenlijk maar één bedenken: de aankomende Fathom. Dat wordt een kleine pickup die de basis moet vormen voor een betaalbaar doch potent EV-platform van Ford. Dit soort features kunnen zo'n auto net even wat leuker maken dan de concurrentie, dus wat dat betreft een goed idee. Zitten we er echt op te wachten? Dat moet je even zelf invullen. (via USPTO)