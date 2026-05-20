Deze Ford met een dikke 3.0 V6 komt naar Europa

ZZP’ers met een liefde voor belachelijke grote en krachtige pick-ups opgelet. Ford brengt de geliefde Ranger Super Duty naar Europa..

Het model is geliefd in Amerika en bij Ford waren ze van mening dat deze pick-up de oversteek naar ons continent moet maken. Deze ultieme gereedschapskist op wielen staat z’n mannetje, de specs liegen er niet om.

Geen gewone Ranger

De Ranger Super Duty doet zijn naam eer aan. Een indrukwekkend trekgewicht van 4.500 kg bijvoorbeeld, maar ook een laadvermogen van bijna 2.000 kilo kg. Dat is grofweg het dubbele van wat je gewend bent van een normale Ranger. De term Super Duty is er niet voor het mooie bedacht.

In Europa is het segment van de heavy-duty pick-up schaars. Het is normaal om als koper uit te wijken naar Amerikaanse importmodellen, want het is hier simpelweg niet leverbaar. Straks kunnen kopers gewoon bij de dealer terecht in het geval van de Ford Ranger Super Duty.

Deze Ranger is niet bedacht voor mensen die een mountainbike in de laadbak gooien. Het gaat wel wat verder dan dat. Ford mikt op hulpdiensten, defensie, bouwbedrijven en iedereen die dagelijks met zwaar materieel werkt.

Het chassis is volledig opnieuw ontwikkeld en op allerlei punten verstevigd. Dikkere framebalken, sterkere assen en zelfs een compleet nieuw achterdifferentieel. Niet geheel toevallig het grootste dat ooit op een Ranger is geschroefd.

Bovendien is de pick-up voorbereid op ombouw. Je kunt er bijvoorbeeld een kraan, kiepbak of speciale opbouw op monteren.

Diesel-V6

Onder de motorkap ligt geen lullig viercilindertje. Een dikke 3.0-liter V6 turbodiesel mag het werk doen. Goed voor 209 pk en 600 Nm koppel.

Het blok is aangepast voor zwaar werk en voldoet aan de nieuwste Euro 6.2-eisen. Extra koeling moet ervoor zorgen dat de boel niet oververhit raakt als je urenlang met maximale belasting rijdt of door mul zand ploegt.

De vierwielaandrijving op de Ford Ranger Super Duty wordt gecombineerd met lage gearing, sperdifferentiëlen vóór én achter en zes rijmodi. Van modder tot rotsen, kan niet bestaat niet is het idee.

Vernuft

Het is niet alleen spinazie en spierballenwerk. Er zit ook slimme tech aan boord. Onboard Scales bijvoorbeeld, deze feature laat realtime zien hoeveel je inlaadt, en Smart Hitch helpt bij het correct beladen van een aanhanger. Achteruit rijden met een trailer kan zelfs je schoonmoeder doen dankzij de Pro Trailer Backup Assist.

Aan boord zitten zes extra schakelaars voor accessoires en een praktisch montagesysteem voor bijvoorbeeld laptops of apparatuur. Dat kantoor dat je had kan ook wel op Funda Business.

Extreem getest

Ford heeft deze Ranger uitvoerig getest. Onder andere in de Australische outback, met modderbaden. Waardoor de Ranger 600 kilo aangekoekte rotzooi moest meeslepen en alsnog presteerde. Sommige tests waren zo heftig dat er robotbestuurders aan te pas moesten komen.

De Ranger is al jaren de bestverkochte pick-up van Europa, en met deze Super Duty wil Ford het aanbod nog verder uitbreiden in ons continent. Misschien een leuk werkpaard voor de dames en heren van Defensie?