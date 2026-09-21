Gaat Verstappen meedoen aan de 24 Uur van Le Mans? Ford reageert

De F1-kalender voor 2027 is officieel bekend. Naast een boel extra sprintweekenden (waaronder in Monaco) zien we ook een paar grote gapende gaten. Daarin is precies ruimte voor langeafstandsraces , zoals de 24 Uur van Le Mans .

Is dit dan al het jaar dat Max Verstappen gaat meedoen aan de iconische race op het Circuit de la Sarthe? Als de viervoudig F1-kampioen dat zou willen doen, kan hij F1-partner Ford aanspreken. Het Amerikaanse automerk gaat in 2027 meedoen met een eigen hypercar, de hoofdklasse van de WEC-race, waarmee Verstappen dus zou kunnen meedingen om de eindzege.

Reactie Ford

Het ziet er helaas naar uit dat Max Verstappen niet gaat rijden in de Ford-hypercar. Een woordvoerder van Ford zegt tegen GPFans : “Op dit moment zijn er geen plannen om Max volgend jaar in de Ford Racing-hypercar op Le Mans te laten rijden.” Het raceteam kiest liever voor de eerder gecontracteerde coureurs met namen als Tom Blomqvist, Logan Sargeant en Mike Rockenfeller.

Doet Verstappen niet mee aan Le Mans?

Kunnen we daarom zeggen dat Max Verstappen niet meedoet aan de 24 Uur van Le Mans 2027. Nee, want er is nog een plan B: de LMGT3. Verstappen heeft al eens eerder aangegeven dat hij de GT3-klasse geweldig vindt en liet op de Nordschleife zien dat hij zeer aardig met de auto’s overweg kan.

Het is dan nog de vraag: áls Verstappen meedoet, rijdt hij dan in een Mercedes of een Ford? Nu rijdt hij met zijn Verstappen.com Racing met een AMG, maar dat zien ze in Dearborn, Michigan graag anders. Ford Performance-directeur Mark Rushbrook zei een tijdje terug: “Natuurlijk zouden we hem ook graag in een Ford zien rijden, in de wereld van de sportscars.”

Het zal er denk ik vooral afhangen van contracten, maar ook van prestaties. Wanneer Verstappen in zo’n project stapt heeft hij maar één doel: winnen. Dit jaar gaan zowel de AMG GT3 als de Mustang GT3 nog niet zo lekker in het WEC, maar dat zullen Verstappen en zijn entourage nauwlettend in de gaten houden.

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