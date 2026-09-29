Ford viert twee jaar voor verjaardag al feest met dit speciaaltje

Het duurt nog twee jaar voordat Ford het 125 jarig bestaan van het merk mag vieren. Maar als veel te lieve ouder die het niet kan aanzien dat een klein kind al veel te vroeg begint met aftellen tot de kaarsjes uitgeblazen mogen worden, geeft het bedrijf zichzelf nu alvast een klein cadeautje.

Ford is dit jaar 123 jaar oud, maar dat zegt eigenlijk alleen maar iets over wanneer oprichter Henry Ford het merk oprichtte. Niets over wanneer hij eigenlijk al met auto's was begonnen. Volgens Ford was dat namelijk al twee jaar eerder. De man deed namelijk in 1901 al mee aan autoraces onder de vlag van Ford Racing.

















Om precies te zijn stapte Ford op 10 oktober 1901 achter het stuur van 'Sweepstakes', zoals de auto liefkozend genoemd werd, om deel te nemen aan een lokaal evenement in Grosse Pointe in Michigan. Volgens de automaker won Henry de race door de betrouwbaarheid van de motor en het feit dat topsnelheden van 97 km/u gehaald werden. De winst trok investeerders aan en zorgde er uiteindelijk voor dat Ford het nu alom bekende merk kon starten.

Le Mans, maar dan anders

Nu, ruwweg 125 jaar na dato, is het tijd om de eigenlijk start van het merk te eren met, tromgeroffel, wat stickers. Wij hadden ook op meer gehoopt, maar het is niet anders. Omdat Ford uitzonderlijk trots is op de prestaties van Henry in 1901, wordt de IMSA GTD Por Mustang voor de gelegenheid in dezelfde kleuren als Sweepstakes gehuld en gaan ze meedoen aan de 10-uur van Petit Le Mans, een endurance race die op 3 oktober plaatsvindt op Michelin Raceway Road Atlanta.

Grappige details aan het stickerwerk zijn ondermeer de verwijzing naar ene H. Ford als Amerikaanse coureur en de gouden pony met waarin de Amerikaanse vlag is verwerkt. Deze zal oplichten als het buiten donker wordt en is een verwijzing naar het 250 jarig bestaan van de VS. Leuker is waarschijnlijk het feit dat de coureurs ook speciale pakjes aantrekken. Deze zullen lijken op het driedelige pak dat Henry tijdens zijn eerste race droeg.

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