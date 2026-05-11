Deze auto's verplaatsen zichzelf om parkeerschade te voorkomen

Er zijn van die technologische ontwikkelingen waarbij je je afvraagt of er ooit is nagedacht over het feit of de klant daar wel op zit te wachten. In dit geval zitten we er zeker wel op te wachten, want deze innovatie heeft geen impact op rijgedrag, piept niet als je dingen 'fout' doet en heeft ook niet de behoefte om het autorijden van je over te nemen.

Minder parkeerschade is beter

Dit keer komt de innovatie bij de Amerikanen van Ford vandaan. Het merk dat al jaren een van de fijnste schadebeperkende opties ooit voert (het plastic beschermkapje dat uitklapt bij de deur en daarmee parkeerdeuken voorkomt) heeft wederom een manier gevonden om parkeerschade te beperken. Deze keer heeft het iets meer voeten in de aarde, want het vereist dat de hele auto zich uit het pad van de schadeveroorzaker beweegt.

Het patent dat de Amerikaanse autobouwer indiende omschrijft een auto die zichzelf een klein stukje kan verplaatsen als hij detecteert dat iemand iets te dicht in de buurt dreigt te komen. Het systeem werkt in combinatie met vrijwel alle sensoren en camera's op de geparkeerde auto die een oogje in het zeil houden. Mocht er een scheefparkeerder in beeld komen, dan kan de auto zichzelf enkele centimeters naar voor of naar achter rijden, waardoor de slechte parkeeractie toch schadevrij kan verlopen.

Toch is het uit de weg bewegen een laatste redmiddel. De auto zal namelijk eerst met lichtsignalen en getoeter proberen duidelijk te maken dat degene in de roze VW Beetle toch echt niet zo handig bezig is. Ook zal het de camera's inschakelen en de beelden opnemen, mocht het onverhoopt toch tot schade komen.

Een ander parkeervak kiezen

Het kan allemaal nog een stap verder gaan, want als we het patent mogen geloven, dan wil Ford het zelfs mogelijk maken om de auto zichzelf volledig autonoom naar een compleet ander parkeervak te laten navigeren als het hem allemaal wat teveel wordt, of als hij merkt dat de auto's om hem heen wel erg strak langs hem staan geparkeerd. Of de auto deze actie ook aan de zoekende eigenaar communiceert, is niet duidelijk.

Het mooie aan het patent is dat er in de basis geen nieuwe hardware nodig is om het realiteit te maken. Op het gedeelte dat de auto autonoom van parkeervak verandert na dan. Toch geeft Ford aan dat het indienen van het patent geen indicatie is van eventuele productieplannen. Het is dus wat we altijd vermelden: het gaat hier om een patent. Dat geeft alleen aan dat er een idee is vastgelegd, niet dat er productie aan zit te komen. Soms worden plannen vastgelegd om ervoor te zorgen dat de concurrentie er niet mee aan de haal gaat.