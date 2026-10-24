Ford wil Verstappen verleiden ook buiten de Formule 1 in een Ford te rijden

Het is een ietwat lastige constructie waaronder Red Bull en Ford samenwerken. En dat leidt ook tot een ietwat rare samenwerking met Max Verstappen, die eigenlijk amper gezien wordt in een Ford buiten de Formule 1. Toch zou de Amerikaanse autobouwer dat graag zien, bijvoorbeeld in de 24 uur van Le Mans.

Om even duidelijk te zijn: Red Bull bouwt de eigen motoren. Slechts twaalf componenten daarvoor komen bij Ford vandaan. Voor de rest is het Blauwe Ovaal vooral een naamsponsor die voor dat privilege miljoenen euro's neertelt. Daaronder valt blijkbaar niet dat Max Verstappen ook in een Mustang GTD zijn dagelijkse boodschappen gaat doen. Wat niet vreemd geweest zou zijn, want ten tijde van de sponsoring door Aston Martin, reed Max wel regelmatig in een Britse supercar. Het is in ieder geval beter dan de rollende wansmaak waar hij zich nu in vertoont.

WEC of Le Mans in een Ford?

Blijkbaar ziet Ford een dergelijke samenwerking wel zitten. Niet per se buiten het circuit, maar eerder erop. Verstappen bouwt namelijk langzaam maar zeker aan een carrière buiten de F1 in ondermeer de GT3-klasses. Ook heeft hij interesse getoond in hypercars in de WEC. Laat Ford nu geheel toevallig in beide klasses aanwezig zijn. Sterker nog, volgend jaar komt het terug met een eigen hypercar die mee gaat doen aan de race der races: de 24 uur van Le Mans.

Naast dat het laatste een uitgelezen kans zou zijn voor het duo Max Verstappen en Fernando Alonso om samen alle records te breken op het Franse circuit, zou Ford graag zien dat de Limburger sowieso overstapt in een Ford. Tegenover de Telegraaf erkent Global Director Mark Rushbrook van Ford Racing dat hij de volle focus heeft om succesvol te zijn in zijn tak van sport en "Dan willen we natuurlijk de beste coureurs hebben. Voor ons zou dat zeker interessant zijn, laat ik het zo zeggen", verwijst hij naar het overhalen van Verstappen.

Pas vanaf 2028

Toch lijkt het niet aannemelijk dat Max aankomend jaar al in een Ford stapt. Al valt de 24 uur van Le Mans precies in het weekend tussen Monaco en Portugal. Ook in de GT3 zit Verstappen zeker volgend jaar nog vast in de Mercedes-AMG GT3 waar hij al een paar keer in geracet heeft. Als Ford, die niet blijer kon zijn met de sponsoring en samenwerking met Red Bull, Verstappen zover krijgt om over te stappen naar een Mustang GT3, zal dat dus pas in 2028 gaan gebeuren.

We weten inmiddels wel dat Verstappen zich prima kan vinden in een Mustang en er zelfs ervaren coureurs het snot voor de ogen weg kan rijden.

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