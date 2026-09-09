Ford wordt aangepakt, mag niet meer samenwerken met Chinese fabrikanten

Ford heeft het op dit moment niet heel makkelijk. In Europa loopt de verkoop alles behalve op rolletjes en in de VS zijn er heel andere dingen die roet in het eten gooien.

Het Amerikaanse merk met het blauwe ovaal zet op dit moment alles op alles om weer bij het grote publiek in trek te komen. In Europa werkt het met verschillende partners, waaronder ook het Chinese Geely, samen om zoveel mogelijk betaalbare modellen op de markt te zetten en in de VS werkt het aan een goedkope elektrische pickup. Je zou zeggen dat de grote boze oranje president trots mag zijn op het werk dat een van de belangrijkste automerken van zijn land aan het verzetten is om weer aan de top te komen. Helaas is dat niet echt het geval.

Het heeft er een beetje de schijn van dat de samenwerking met Geely in een Spaanse fabriek de Amerikaanse overheid in het verkeerde keelgat is geschoten. Helaas voor hen kan het daar weinig aan doen. Maar Minister van Transport Sean Duffy van de Verenigde Staten vond een andere manier om Ford duidelijk te maken dat samenwerken met Chinezen niet gewenst is.

'Gealarmeerd'

In een brief aan CEO Jim Farley van Ford schrijft Duffy dat de overheid "nogal gealarmeerd is" over de afhankelijkheid van Chinese producten voor de productie van eigen auto's. Met name de accutechnologie van 's werelds grootste accubouwer CATL. Dat bedrijf staat niet geheel toevallig op de lijst van partijen die een link hebben met het Chinese defensie, die het Pentagon bijhoudt.

"Wanneer een bedrijf er bewust voor kiest om de operationele afhankelijkheid van strategische concurrenten te vergroten, slaagt het er niet in om op te treden als de betrouwbare partner die het Amerikaanse publiek en dit ministerie van Transport (DOT) van het bedrijf verlangen", aldus Duffy over Ford.

De VS gooit het er nu op dat de samenwerking tussen Ford en CATL dus een probleem kan vormen voor de veiligheid van het land. Farley word in de brief vriendelijk doch dringend verzocht om de banden met de Chinese partners liever gister dan vandaag nog op te zeggen.

Overdreven en oneerlijk

Volgens Ford is het allemaal een storm in een glas water en probeert Duffy vooral op een verkeerde manier zieltjes te winnen voor zijn standpunt. In een statement laat de automaker weten dat het hier gaat om een oneerlijke vergelijking tussen autobouwers en dat het dus onevenredig hard wordt aangepatlt. Ford stelt namelijk dat het al bezig is met het afbouwen van de Chinese afhankelijkheid en dat het hard werkt aan het produceren van accu's in de VS. Iets wat concurrerende autobouwers vooralsnog niet aan het doen zijn.

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