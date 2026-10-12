Formule 1 bevestigt: gaat in Afrika racen, maar er is geen circuit

De obsessie van de Formule 1 om in ietwat onstabiele landen te racen waar het iets minder veilig is, komt ook vandaag weer boven. Na de bevestiging dat we 'zeker' in Qatar en Abu Dhabi het seizoen gaan afsluiten, krijgen we nu ook de bevestiging dat Rwanda een contract heeft ondertekend om 10 jaar lang een race te hosten.

Dat er wat politiek onrust en een kleine militaire ruzie met buurland Congo het reisadvies voor Rwanda op geel houden, maakt niet uit. Het Afrikaanse land komt vanaf 'begin 2030' op de Formule 1-kalender te staan. En vanaf dan reist het hele Formule 1-circus voor minimaal 10 jaar af naar het land. Er is alleen nog een probleem: er is nog geen geschikt circuit voor de toekomstige Afrikaanse Grand Prix.

Helemaal nieuw

Gelukkig heeft Rwanda daar al plannen voor. Zo'n 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kigali, in het Bugesera-district, belooft het land een nieuw stuk asfalt en de benodigde infrastructuur neer te plempen waar de Formule 1 op kan racen. De Formule 1 belooft daarbij dat de het optimaal gebruik zal maken van de omliggende natuur, want het circuit zal "in harmonie met het landschap werken en gebruik maken van de natuurlijke hoogteverschillen in omgeving om daarmee een unieke en uitdagende race-ervaring te bewerkstelligen."

In tegenstelling tot de dramatische opstelling van de Madring, gaat de F1 actief met coureurs om tafel om ervoor te zorgen dat dit nieuw aan te leggen circuit wel een succes zal worden.

Coureurs zijn nu al fan

Vooral Lewis Hamilton is blij met de komst van een Afrikaanse race op de kalender, al kun je je afvragen of hij rond 2030 nog steeds in de sport actief is. "k heb altijd gezegd dat er een Grand Prix in Afrika moet komen. Voor mij is het het belangrijkste continent en het mooiste continent. We zijn op alle andere continenten aanwezig, behalve op dat ene, en daar zou geen enkele reden voor moeten zijn. Het is iets waar ik achter de schermen op heb aangedrongen en Stefano is geweldig geweest."

Max Verstappen liet zich eerder ook al eens uit over de pogingen van Rwanda om de Formule 1 bereikbaarder te maken in Afrika. "Er is hier veel potentieel en er wordt aan gewerkt om iedereen te enthousiasmeren. Het maakt niet uit waar ter wereld je vandaan komt en daarom is het volgens mij ook belangrijk dat we nu hier zijn. Hopelijk komen er binnen vijf of tien jaar coureurs uit deze regio omhoog op de autosportladder."

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover