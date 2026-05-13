Formule 1-coureurs jaloers op Max Verstappens uitstapje naar Nürburgring

Max Verstappen rijdt dit weekend de 24-uursrace op de Nürburgring. En dat trekt nogal wat bekijks. Niet alleen van ongelooflijk veel mensen die fysiek naar de ring afreizen, maar ook van zijn collega's in de Formule 1.

Het Max Verstappen-effect slaat dit weekend hard in op het gevaarlijkste circuit ter wereld. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de 24 uur van de Nürburgring dat alle kaarten uitverkocht zijn. Volgens de organisatie zijn er zelfs extra maatregelen getroffen om al die mensen te kunnen laten parkeren en alles in goede banen te leiden. En dat alles enkel omdat de Limburgse coureur in een Mercedes aan de start verschijnt.

Vanuit de Formule 1 wordt er vooral met jaloezie naar Verstappen gekeken. Vooral naar het feit dat hij de kans pakt om op een van de leukste circuits te kunnen racen. Iets wat op dit moment vooral een beetje wrang voelt, aangezien het commentaar op de F1-bolides en hoe deze presteren niet bepaald mals is vanuit de coureurs.

"In lange tijd niet zoveel plezier gehad"

De McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri reden een paar weken terug nog wat rondes over de ring in een McLaren 750S, Iets waar vooral Norris met plezier op terugkijkt. "Ik heb in lange tijd niet zoveel plezier gehad", erkent hij tegenover Autosport. Hij geeft dan ook aan dat hij Max nauw in de gaten houdt: "Ik heb alle onboards gekeken", zegt de huidig Formule 1-kampioen. "Ik ga zeker kijken, misschien niet de hele 24 uur, maar zoveel als mogelijk."

Ook Mercedes-coureur George Russell gaat de prestaties van Max bekijken. "Ik heb gekeken naar wat Max doet op de Nordschleife" zegt hij. "Ik zou het graag zelf ook zeker doen". Tegelijk geeft hij aan dat de vraag om het Duitse circuit te trotseren in zijn F1-auto uitstaat bij teambaas Toto Wolff. Maar hij schuift de optie om het daadwerkelijk te doen op de lange baan. Of zoals hij zelf zegt "hopelijk als ik een kampioenschap heb gewonnen, ga ik racen op de Nordschleife tijdens een F1 seizoen.

Antonelli naast Verstappen

Rookie en klassementsleider Kimi Antonelli is al een stuk serieuzer over zijn ambities om aan de 24 uur van de Nürburgring mee te doen. "Ik zou heel graag samen met Max een endurance race doen", zegt hij. "Ik ben hier al over aan het nadenken en heb al gevraagd of ik kan testrijden op de Nordschleife, vooral omdat het een circuit is dat ik geweldig vindt".

En hoewel hij het niet hardop zegt, is de 19-jarige coureur al bezig om zijn certificering op orde te krijgen om ook daadwerkelijk in de GT3 mee te kunnen doen aan de race die Verstappen dit weekend zal verrijden. Of hij dat allemaal rondkrijgt om volgend jaar samen met de Nederlander aan de startlijn te verschijnen? Dat is nog niet duidelijk. Antonelli zelf hoopt het allemaal eind van dit jaar rond te hebben.