Formule 1 gaat terug naar de V8, maar er zit een addertje onder het gras

Er is de afgelopen jaren een hoop veranderd in de wondere wereld van de Formule 1. De techniek bijvoorbeeld. En hoewel die op papier natuurlijk super is, hebben de fans hier toch een andere mening over. Daarnaast hopen de fans op wat meer geluid, zoals vroeger. Misschien heeft de FIA die klachten toch een beetje gehoord, want er ligt een opvallend plan op tafel. En dat plan heeft acht cilinders.

De V8 maakt een comeback

De F1-liefhebbers zijn hier uiteraard allang van op de hoogte, maar zo niet, de V8 keert terug. Hoera! Maandag 16 november, oftewel vandaag, wordt er gesproken over een voorstel voor de nieuwe motorreglementen. Volgens ingewijden zijn er aardig wat motorfabrikanten die zo'n ouderwetse V8 wel zien zitten. Het zou dan gaan om een V8 met een cilinderinhoud van 2,1-liter met een turbo.

En hoewel dat als V8-muziek in de oren klinkt, moeten we toch nog even wachten. Iedereen moet het namelijk nog wel eens worden over dat voorstel. En daarnaast heb ik slecht nieuws voor de echte sound-liefhebbers.

De nieuwe V8 zal door de turbo namelijk niet hetzelfde geluid produceren als de hoogtoerige V8's uit het verleden. Maar het zal ongetwijfeld beter zijn de zescilinders waar de F1 nu mee rijdt. Daarnaast wordt de turbo kleiner en zal deze minder druk produceren. Zo wil de Formule 1 de techniek eenvoudiger maken en de ontwikkelingskosten drukken. Een belangrijk onderdeel van het voorstel is dat fabrikanten hun bestaande 1,6-liter V6-architectuur kunnen gebruiken als basis. Door daar gewoon twee cilinders aan toe te voegen, hoeven ze dus niet helemaal vanaf nul te beginnen.

Naast de turbo krijgt de nieuwe motor wederom elektrische hulp, maar wel een stuk minder dan bij de huidige motoren. Er wordt gesproken over een elektromotor van 200 kW, omgerekend ongeveer 272 pk. Daarvan zou 100 kW continu beschikbaar zijn. De overige 100 kW kan worden ingezet voor bijvoorbeeld een inhaalactie of een push-to-pass-systeem.

Gek genoeg is niet iedereen blij met deze plannen. Er is bijvoorbeeld een beetje weerstand tegen het idee om een standaardmotor door een externe leverancier te laten ontwikkelen. Daarna zouden fabrikanten zelf hun plasje erover doen. Voor de motorbouwers moet het ontwikkelen van een eigen krachtbron immers wel onderscheidend blijven.

Misschien al in 2030

De hamvraag is natuurlijk wanneer we dit hele feest in het echt gaan zien en horen. De reglementen zoals die nu zijn zullen tot en met 2030 doorlopen. Dat zou dus betekenen dat de achtpitter pas in 2031 zijn gezicht zal laten zien. Gelukkig heeft FIA-eindbaas Mohammed Ben Sulayem ook niet zo veel geduld en hoopt hij de motorformule in 2030 al in te kunnen voeren.

Een belangrijk dingetje is natuurlijk geld. De nieuwe motoren zouden namelijk de helft goedkoper moeten worden. Omdat de techniek eenvoudiger wordt kunnen de ontwikkelingskosten en de productietijd omlaag. Dat zou natuurlijk super zijn voor de fabrikanten, want die zijn momenteel aardig wat geld kwijt aan die complexe hybride aandrijflijnen.

Ook moeten de auto's zelf even goed op dieet. De auto's zouden uiteindelijk 80 kilo moeten verliezen. Nikolas Tombazis, de technisch directeur van de auto's, laat weten dat het uiteindelijk mogelijk moet zijn om onder de 700 kilo uit te komen. Dan zal de auto's een stuk beweeglijker maken.

Gelukkig luistert de Formule 1 wel en zien ze dat auto's volproppen met steeds meer technologie averechts werkt. Voor de fans, en de rijders. Nu nog hopen dat die V8 echt terugkomt.

Via: The Race