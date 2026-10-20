Realityshow van Max Verstappen gaat naar Videoland

De kogel is door de kerk. DPG mag Viaplay overnemen voor een schamele 142 miljoen euro. Dat bepaalde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op dinsdagochtend. En dat betekent dat jij voortaal Max Verstappen op Videoland kunt volgen.

Menig Nederlander schakelt elk raceweekend Viaplay in om al klagend en steunend te kijken hoe Max Verstappen het doet in de Formule 1. Maar daar komt een eind aan, want de merkrechten van de Formule 1 (en nog wat andere sporten) mogen van de ACM van Viaplay naar Videoland verplaatst worden.

Geen monopolie

De overname stond nog even ter discussie, want er werd getwijfeld aan de toenemende macht van DPG op de advertentiemarkt. Met de overname van Viaplay zou het wel eens kunnen dat hier een monopoliepositie zou ontstaan. Maar de ACM oordeelde dat dit niet het geval is. Viaplay had blijkbaar niet genoeg abonnee's en adverteerders meer over om nog een serieus verschil te maken in de toch al krachtige positie van DPG.

Ook zouden er voor kijkers en adverteerders geen nadelen aan de overname zitten. Viaplay hield zich voornamelijk bezig met het uitzenden van sport, terwijl Videoland de nadruk heeft op films, series en allerlei andere programma's.

Videoland heeft hiermee overigens niet voor altijd de rechten op de Formule 1. Deze lopen netjes in 2029 af. Tot die tijd had Viaplay de rechten in handen. Voor 2030 en daarna moet ook DPG meebieden tegen andere partijen die de rechten zouden willen kopen.

Verdere toekomstplannen?

Dat de overname is goedgekeurd, betekent ook dat DPG 142 miljoen euro lichter is geworden. En dat geld moet natuurlijk wel ergens terugverdiend worden. Het is dus nog maar de vraag of de Formule 1 (en de andere sporten) simpelweg in de bestaande abonnementen geplempt worden. Het zou heel goed kunnen dat er nog een sport-abonnement naast komt, of dat de sportevenementen tegen een extra vergoeding bij te kopen zijn.

Ook weten we niet of DPG plannen heeft voor de inkleding van de verslaggeving van de Formule 1. Blijven de huidige commentatoren, of komt Olaf Mol ineens weer terug? Wat gebeurt er op locatie, of in de studio? Het is allemaal nog giswerk.

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