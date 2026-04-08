Formule 1: Het is allemaal JULLIE schuld, met je gezeur

De nieuwe regels binnen de Formule 1 blijven de gemoederen flink bezighouden.

Je hoort het in de Formule 1 echt om de haverklap: “wat een domme regel”, “dit slaat nergens op”. Maar misschien moeten we daar iets minder snel mee zijn. Want het gezeur van de fans helpt niet mee om de regels beter te krijgen. Sterker, het gezeik maakt het alleen maar slechter.

Claire Dubbelman, die bij de FIA midden in dat hele regelcircuit zit, zegt in haar column eigenlijk, 'zo werkt het gewoon niet'. Regels worden niet even op een vrijdagmiddag verzonnen. Daar gaan eindeloos veel gesprekken, vergaderingen en stemmomenten overheen. Teams praten mee, iedereen heeft belangen, en uiteindelijk rolt er iets uit waar niemand honderd procent blij mee is. En dat de regels nog steeds zoveel aandacht krijgen komt volgens anonieme bronnen binnen de FIA omdat wij er met z'n allen maar over blijven door miepen.

Maar goed, die regels. Waarom zijn ze eigenlijk zo stom? Teams willen ruimte om te spelen, om ergens een voordeel te vinden. De FIA probeert het juist eerlijk en veilig te houden. Die twee liggen standaard met elkaar in de clinch. Dus ja, dan krijg je regels waar altijd wel iemand van roept dat het onzin is. Maar dat hadden we eerder ook al gezegd. En dan zeggen de fans hun abonnement op, tot groot ongenoegen van onder anderen Olav Mol, zoals je al hier kon lezen.

Maar van buitenaf is het lekker makkelijk klagen, zegt Claire. 'Je ziet een besluit en denkt 'wat een ongelofelijke k*tregel'. Terwijl daarachter gewoon een heel proces zit waar iedereen iets van heeft gevonden en waar allerlei compromissen in zitten.'

Dus namens de regelmakers (en Olav), niet overal meteen van roepen dat het dom is, dat de Formule 1 dood is en nooit meer kijken. Het is vaak gewoon het resultaat van een sport waarin iedereen iets anders wil en niemand volledig z’n zin krijgt.

Een beetje zoals onze regering, zeg maar... En daar hebben we het ook maar mee te doen.