De F1 Grand Prix van Qatar 2026 is er niet een die Max Verstappen lang zal onthouden, maar Mercedes wel. Het hele weekend heeft Mercedes gedomineerd, maar wie van de twee coureurs pakt de overwinning: Russell of Antonelli?

Russell heeft het voordeel doordat hij de snelste tijd noteerde in de kwalificatie. Max Verstappen stelde teleur met P6 terwijl diens teamgenoot de vijfde stek veroverde. Na een probleemloze start (behalve voor Lindblad) lopen de twee Mercedessen weg van het veld. Verstappen heeft het even aan de stok met zijn teamgenoot, maar nadat Hadjar wat schade heeft krijgt de Fransman de opdracht om Verstappen te laten gaan.

Herhaling van GP van Spanje 2016?

Russell leidt maar heeft de hete adem van Antonelli in zijn nek. Na een foutje van Russell wil Antonelli voorbij zijn teamgenoot. Russell denkt er anders over; hij sluit de deur volledig voor zijn teamgenoot. De twee blijven nog maar net buiten de muur, maar dit had verdacht veel weg van Hamilton vs Rosberg tijdens de GP van Spanje 2016. Het heeft ook wat weg van Schumacher-Barrichello tijdens de GP van Hongarije in 2010.

Nu loopt het niet af in een crash. Russell laat nog even weten over de boordradio dat de actie van Antonelli tegen de gemaakte afspraken in gaat. Teambaas Toto Wolff reageert direct en snauwt richting zijn coureur dat ie moet ophouden met praten over het racen. Na de eerste pitstops wil Antonelli weer richting zijn teamgenoot rijden. Ook nu horen we Toto Wolff hoorbaar geïrriteerd, maar nu jegens Antonelli: "Kimi, genoeg van het racen!"

Bad Luck George

Russell heeft halverwege de race het tempo echt niet te pakken. Dat komt doordat hij sinds ronde twee een hoop rommel onder zijn auto heeft hangen. De Mercedes-staf bedenkt zich: nu Antonelli zoveel sneller is dan Russell kunnen we de kampioen niet dwingen om achter Russell te blijven hangen. Daarom mag Antonelli zijn teamgenoot aanvallen, maar alleen als hij het ''super, super clean'' houdt.

Van een gevecht komt het niet; Russell pit om zijn banden te wisselen en de rotzooi weg te laten halen. Het loopt niet soepel waardoor meer een deel van de brokstukken worden verwijderd én zijn pitstop 10,3 seconden duurt. Volgens Mercedes blijft er hierdoor ''massive damage'' aan zijn auto.

Mercedes voorkomt finishfarce

Antonelli geeft nog meerdere keren aan dat hij de overwinning wel aan Russell wil gunnen. Mercedes ziet gelukkig in dat het geen verschil maakt voor het coureurskampioenschap; P2 gaat nog steeds naar Verstappen. Daarnaast denk ik dat het team begrijpt dat het gat tussen de twee (ruim 31 seconden) is waardoor het er nogal slecht uit zou zien als Antonelli zolang wacht om zijn maatje zeven punten en een racewin te gunnen. Is het mooi dat Antonelli dit vraagt of moet hij juist wat meer een klootzakje zijn? Of weet Antonelli stiekem dat Mercedes het niet gaat doen maar probeert hij loyaliteitspunten te scoren? Zeg het maar.

Een beter vraag: hoe had het gelopen zonder Russells pechgeval? We zullen het nooit weten. Ik denk stiekem toch dat ze bij Mercedes opgelucht ademhalen. Ze hoeven nu geen keuze te maken wie er de race mag winnen of dat er om gestreden wordt. Oh, Max Verstappen deed trouwens ook mee en eindigt P4, wat dus genoeg is om de tweede plaats in het coureurskampioenschap binnen te slepen. Wie had dat gedacht na de eerste paar races?

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