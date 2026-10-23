Formule 1 is niet goed voor je rug, aldus Max Verstappen

Voor de toeschouwers is de Grand Prix van Verenigde Staten in Austin een van de meest vermakelijke. Texanen weten hoe ze een feestje moeten bouwen op en rond Circuit of the Americas. Maar voor de coureurs is het toch een minder leuke race op de kalender, verklapt Max Verstappen.

Dit weekend gaan we weer racen in het land van uiterlijk vertoon en weinig inhoud. Tenminste, dat is de aanname, en die lijkt ook wel waar gemaakt te worden in Austin. De Formule 1 strijkt met veel bombarie neer en neemt de halve stad over met coureurs die allemaal hun eigen pop-up openen. Maar daarbij lijkt er geen enkele aandacht meer over voor het raceoppervlak waar de koningsklasse daadwerkelijk overheen scheurt. Dat laat nogal te wensen over en zorgt zelfs voor schade aan de ruggengraat, aldus Max Verstappen.

Hobbelig circuit

"Ik weet dat het hier op sommige plekken erg hobbelig is tijdens het remmen. Vooral als er van die lastige hobbels zijn, niet alleen hobbels doordat het circuit ouder wordt, maar ook doordat de ondergrond, de grond, gewoon op en neer beweegt, is het soms heel moeilijk in te schatten. Of als je maar een klein beetje van de ideale lijn afwijkt, weet je niet wat je te wachten staat. Daar rijdt eigenlijk niemand. Het is echt niet prettig, en ik denk dat mensen dat niet echt inzien."

"Vorig jaar haalde ik in een bocht zo’n 5–6 G. Ik kreeg wel een paar klappen te verduren. Deze waren soms verticale belastingen van meer dan 9 G op mijn ruggengraat, en ik kan je vertellen dat dat echt geen pretje is", legt de Limburger uit. "En vooral naarmate je ouder wordt, denk je daar steeds vaker over na. Dat is niet wat je wilt. Ik kan je vertellen dat uit de onderzoeken die ik aan mijn ruggengraat heb laten doen, blijkt dat het onderste deel er niet zo goed uitziet."

Ga maar iets anders doen

Hij wijst overigens niet alleen de beschuldigende vinger naar het hobbelige asfalt in Texas. Ook de steeds stugger wordende auto's maken de rugpijn erger. "Met deze auto’s raak je, vooral tijdens het remmen, veel harder de bodem. Op dat moment sluiten de vleugels en daalt de rijhoogte. Dat is eigenlijk een heel belastend moment."

Zoals het Verstappen betaamt is hij ook nu de toetsenbordstrijders die claimen dat hij dan maar een andere sport moet gaan beoefenen een stapje voor: "Ik weet dat dat bij de sport kan horen, maar het is ook nog eens extra schade als gevolg van de auto's die we de afgelopen jaren hebben gehad," zegt hij. "Als we dit nu blijven accepteren als iets waar je mee kunt rijden, dan zul je daar des te meer onder lijden. Mensen kunnen zeggen: ‘Ja, maar er zijn toch ergere sporten waarbij je lichaamsdelen kunt beschadigen.’ Zeker, maar daarom doe ik die dan ook niet. Dus ja, het is niet prettig."

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