F1-fans krijgen eindelijk update over HybridV10

Een paar maanden geleden klonk het nog als een knettergek idee van een motorsportliefhebber met een bekende achternaam. Inmiddels lijkt HybridV10 echter een stap verder te zijn. De nieuwe raceklasse van Anthony Hamilton, vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, heeft namelijk voor het eerst laten zien welke richting het project opgaat. Verwacht geen definitieve raceauto ofzo, maar wel een eerste indruk van een raceklasse die alles wil zijn wat moderne topklasse-motorsport volgens de initiatiefnemers niet meer is.

Geen DRS, wel een gillende V10

HybridV10 werd eerder aangekondigd als een alternatief voor de huidige Formule 1. Terwijl de F1 vanaf 2026 overstapt op een nieuwe generatie hybride aandrijflijnen met een nog grotere rol voor elektrische aandrijving, wil HybridV10 juist terug naar de basis. De naam verraadt natuurlijk al een beetje waar het om draait. Onder de kap komt gewoon een jankende atmosferische V10, gecombineerd met hybride techniek om de auto's enigszins toekomstbestendig te houden. Volgens de organisatie draait het project om racebaarheid, geluid, fanbeleving, invloed van de coureur en spektakel op de baan. Klinkt nu al als muziek in de oortjes.

Op Instagram laat Hammertime Senior weten dat het project inmiddels in de CFD-fase zit. Voor de niet-aerodynamici onder ons: dat betekent dat de auto digitaal wordt doorgerekend om te kijken hoe de luchtstromen zich gedragen. Niet bepaald spannende plaatjes voor Instagram, dus werd er een AI-gegenereerde impressie gemaakt om de ontwikkelingsrichting te laten zien.

Amerikaanse sport ontmoet Formule 1

Opvallend is dat de filosofie van HybridV10 niet alleen leunt op nostalgische motoren. De organisatie wil ook elementen uit Amerikaanse sporten overnemen. Zo moeten de beste coureurs, monteurs en ontwerpers niet jarenlang bij hetzelfde team blijven hangen. Eerder werd al gesproken over een draftsysteem waarmee talent eerlijker over de deelnemende teams wordt verdeeld.

Teams mogen bovendien afkomstig zijn van bestaande automerken, nieuwe constructeurs, investeerders, individuen of zelfs landen. Het idee is dat er ruimte ontstaat voor innovatie, zonder dat één fabrikant jarenlang de dienst uitmaakt. Volgens eerdere plannen mikt HybridV10 uiteindelijk op een startveld van 48 auto's: 24 V10's en 24 V8's.

Eerste races in 2028?

De planning is nog steeds heel erg ambitieus. Dit en volgend jaar moeten vooral in het teken staan van ontwikkeling, het aantrekken van teams en het opbouwen van een fanbase. Als alles volgens plan verloopt, verschijnen de eerste prototypes in 2027 op het circuit voor tests.

Het eerste volledige seizoen moet vervolgens in 2028 of 2029 plaatsvinden. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd.

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