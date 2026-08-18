Formule 1 kijken wordt voor sommige fans wat lastiger dit weekend dankzij Ziggo

Dit weekend wordt voor de Nederlandse Formule 1-fans iets speciaals. Het is (voorlopig) de laatste keer dat de koningsklasse neerstrijkt in het Noord-Hollandse duingebied. En dankzij Ziggo wordt het voor een bepaald groepje fans iets lastiger om daarvan mee te genieten.

De kans bestaat dat Ziggo-abonnees al sinds 2022 genoten van hun F1-weekenden zonder daar een cent voor te betalen. De internet- en TV-provider bood namelijk het RTL Deutschland aan in het standaard pakket, de zender die de in het Duits nagesynchroniseerde Formule 1-races uitzond. Voor de persoon die het Germaanse commentaar wel kon verdragen, of liever zonder geluid en met radio-commentaar van meneer Mol wilde kijken, was het een mooie manier om niet aan een duur Viaplay- of F1 TV Pro-abonnement te hoeven.

Unmöglich

Maar die tijd is voorbij. Ziggo besluit namelijk juist nu om de Duitse zender geheel uit het aanbod te halen, meldt TotaalTV. Niet omdat het zelf zo graag F1-fans dwars wil zitten, maar omdat Viaplay dat wel doet. Het is namelijk de enige partij, naast de F1 zelf, die in Nederland uitzendrecht heeft van de Formule 1 races. Dat er Nederlandse fans zijn die liever Duits geschreeuw tijdens een race aanhoren dan dat ze voor Viaplay betalen, kan natuurlijk niet.

Het is overigens niet de eerste stap die Ziggo zet. Sinds juni haalde het al RTL Deutschland tijdens races uit het aanbod. Maar dat blijkt niet afdoende te werken, waardoor de zender nu geheel vervangen wordt door RTL Österreich. Dat is nagenoeg dezelfde zender, maar dan zonder F1-races, want de Oostenrijkse tak heeft de F1-uitzendrechten niet.

Gratis via Viaplay

Gelukkig is Viaplay dit weekend in een uiterst gulle bui en kunnen alle Nederlandse fans gratis alle sessies gedurende het raceweekend kijken. Dit wordt uitgezonden op hun eigen Viaplay TV-kanaal, waar dus voor deze periode geen betaling voor nodig is om het te ontgrendelen. Enkel de mensen die via Digitenne, Canal Digital of NLZIET tv-kijken, moeten even online kijken. Deze aanbieders hebben Viaplay TV namelijk niet in het aanbod.

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