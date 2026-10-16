'Nieuwe F1-race in Rwanda moet bloedvergieten van regering doen vergeten'

Eerder deze week presenteerde de Formule 1 vol trots dat vanaf 2030 Rwanda 10 jaar lang een nieuw strijdtoneel zal worden voor de koningsklasse. Maar voordat er gestart kan worden aan de bouw van het compleet nieuwe circuit, wordt de F1 al aangevallen door mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar dat de Formule 1 niet willens en wetens samenwerkingen opzoekt met landen die op z'n minst beschuldigd worden van het schenden van mensenrechten, kan daar niet onder vallen. Het was dan ook te verwachten dat de meest recente toevoeging aan de racekalender het nodige commentaar zou oproepen. De Britse tak van Amnesty International is de eerste die de Formule 1 hard aanpakt.

Poetswedstrijd voor het imago

Volgens de instantie maakt de koningsklasse zich schuldig aan 'sportswashing'. "Een Grand Prix van tien jaar ‘gepresenteerd door Visit Rwanda’ is een ‘sportswashing’-prijs voor de Rwandese autoriteiten", zegt Felix Jakens van Amnesty International als reactie op het nieuws. "Arsenal, Aston Villa, de wereldkampioenschappen wielrennen en nu ook de Formule 1 – Rwanda investeert in ’s werelds grootste sporten om zijn imago op te poetsen en de aandacht af te leiden van zijn afschuwelijke mensenrechtenrecord."

"De Formule 1 zegt dat sport ‘een positieve kracht ten goede’ kan zijn. Dat klinkt hol als de F1 zich niets aantrekt van de partijen waarmee ze samenwerkt", vervolgt hij. "De Rwandese autoriteiten maken op grote schaal gebruik van willekeurige detentie, marteling en onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting – dit zijn misstanden in eigen land."

Volgens Jakens zou de Formule 1 er beter aan doen om meer te zijn dan een toeschouwer van deze misstanden. Het zou de invloed die het heeft binnen de Rwandese overheid moeten gebruiken om constructieve veranderingen teweeg te brengen. Nu voegt het enkel de naam toe aan een PR-campagne van het land.

De Formule 1 ziet het anders

Vanzelfsprekend is de sport zelf het niet eens met de standpunten van Amnesty International. Naar eigen zeggen heeft de komst van een Formule 1-race al vaker laten zien dat dit gepaard gaat met significante economische, sociale en culturele waarde voor de landen waar ze gehost worden. "Met deze race hebben we de kans om te inspireren en de passie van de F1 naar meer dan 100 miljoen fans over heel Afrika te brengen. We geloven erin dat de sport een goede invloed kan zijn", aldus een woordvoerder.

Wat die positieve invloed dan precies zal zijn? Dat weten we niet, maar de Formule 1 is er heilig van overtuigd dat het komt. Sterker nog, het is zich voor de rest van geen kwaad bewust en kijkt uit naar de 'positieve impact die de Afrikaanse Grand Prix zal hebben."

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