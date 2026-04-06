F1 spreekt over mogelijke terugkeer V8-motor

De Formule 1 wilde moderner, groener en relevanter worden. Minder herrie, meer elektronen, meer regels. Maar zoals dat vaker gaat met goede bedoelingen, begint de sport nu toch een beetje te twijfelen, want laten we eerlijk zijn: de F1 is wel eens leuker geweest. Want wat als die stille toekomst toch niet zo’n goed idee was?

De hybride realiteit begint te wringen

F1-auto's lijken nu met de nieuwe reglementen misschien wel meer op een categorie die ergens tussen Formule 1 en Formule E valt. De power units worden nóg afhankelijker van elektrische energie, met ongeveer de helft van het vermogen afkomstig van de MGU-K.

Klinkt allemaal leuk en indrukwekkend op papier, maar in de praktijk begint het toch een beetje te schuren. Het elektrische vermogen houdt het namelijk maar een seconde of tien à vijftien vol op volle kracht. Daarna valt het weg en moeten coureurs energie gaan sparen. Resultaat: auto’s die op rechte stukken ineens inhouden en coureurs die meer bezig zijn met energiemanagement dan met racen.

Zelfs de F1 zelf begint te twijfelen

Volgens het Duitse vakblad Auto Motor und Sport wordt er inmiddels achter de schermen al druk gesproken over wat er na 2030 moet gebeuren. En opvallend: daarbij wordt een terugkeer naar minder complexe motoren serieus overwogen.

Sterker nog, het idee om de hybridecomponenten grotendeels, of zelfs volledig, te schrappen ligt ook op tafel. In plaats daarvan zou de focus verschuiven naar CO2-neutrale brandstoffen, waarmee de sport alsnog een 'groen' verhaal kan vertellen zonder alle elektrische ongein.

De V8 maakt een comeback

En dan komt het interessante deel. Binnen die gesprekken zou een terugkeer van de V8-motor niet worden uitgesloten. Ja, die V8. Dat blok dat je nog kon horen, voelen en waarvan je trommelvliezen spontaan gingen bloeden.

De favoriet? Naar verluidt een 2,4-liter V8, mogelijk met turbo. Niet helemaal old school atmosferisch dus, maar wel een flinke stap terug richting wat fans al jaren roepen: meer geluid, meer emotie.

Al is er nog geen consensus. Fabrikanten liggen nog niet helemaal op één lijn en vooral het wel of niet behouden van turbo’s is een discussiepunt.

Eerst 2026 nog even overleven

Voordat we nu massaal gaan dromen over gillende V8-motoren, moet de Formule 1 eerst nog door de volgende fase heen. De nieuwe regels voor 2026 staan vast, al wordt er hier en daar nog gesleuteld om het racen minder afhankelijk te maken van energiebeheer.

Maar het feit dat er nu al vooruit wordt gekeken naar een koerswijziging zegt genoeg.