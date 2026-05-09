Formule 1 geeft verbrandingsmotor weer 67 pk terug

Je verwacht het niet, maar de Formule 1 lijkt erachter te zijn gekomen dat fans eigenlijk liever raceauto’s zien racen dan batterijen zien opladen. Na maanden van kritiek op de nieuwe motorregels wil de sport (gelukkig) alweer ingrijpen. En dat betekent goed nieuws voor iedereen die klaar was met coureurs die op rechte stukken ineens snelheid verliezen om stroom te sparen.

Minder stekker, meer benzine

De Formule 1-teams hebben volgens NOS Sport een principeakkoord bereikt over nieuwe motorwijzigingen vanaf 2027. De elektrische aandrijving wordt minder belangrijk, terwijl de verbrandingsmotor juist weer meer vermogen krijgt. Op dit moment komt ongeveer de helft van het totale vermogen uit de elektromotor. Dat moet dus gaan veranderen naar een verhouding van zo'n 60 procent verbrandingsmotor en 40 procent elektrisch vermogen. Heel concreet betekent dat zo’n 50 kilowatt minder vermogen uit de elektromotor en exact diezelfde hoeveelheid extra kracht voor de benzinemotor. Omgerekend: ongeveer 67 pk minder elektrisch en 67 pk meer benzineherrie. Het is een begin.

Dat laatste zal bij een hoop fans waarschijnlijk wat beter vallen dan nóg meer batterijmanagement. Niemand zet tenslotte de televisie aan om te kijken hoe een Formule 1-coureur zo efficiënt mogelijk probeert te rijden toch?

Lift-and-coast werd een lifestyle

De huidige regels zorgden dit seizoen voor laten we zeggen: flink wat kritiek. Coureurs moesten continu energie beheren, waardoor ze zelfs tijdens kwalificatierondes soms van het gas moesten op lange rechte stukken. Niet ideaal in een sport waar “vol gas” normaal gesproken vrij belangrijk is.

Onder andere Max Verstappen liet eerder vrij duidelijk weten weinig fan te zijn van de nieuwe situatie. Door de grote verschillen tussen auto’s met volle batterij en auto’s die energie moesten sparen ontstonden bovendien gevaarlijke snelheidsverschillen op circuits.

De FIA grijpt alweer in

Voor de Grand Prix van Miami werden daarom al tussentijdse aanpassingen gedaan. Coureurs hoefden minder energie te sparen in de kwalificatie en de zogeheten boostknop werd iets minder krachtig gemaakt. Dat lijkt nu dus nog maar het begin te zijn geweest. De Formule 1 lijkt langzaam te accepteren dat een raceklasse waarin coureurs vooral bezig zijn met energiebeheer misschien toch niet helemaal het spektakel oplevert waar fans voor komen. Als iemand ze dat nou van tevoren had verteld...

Goed, minder lift-and-coast, meer herrie en hopelijk weer gewoon auto’s die een volledige ronde maximaal kunnen aanvallen. Best een revolutionair idee eigenlijk. Kom nu maar door met die V8.