Forza Horizon 6-trailer laat bizarre open wereld zien

Het was jarenlang misschien wel de meest gehoorde wens van Forza Horizon-fans: “doe nou eindelijk eens Japan.” Nou, Playground Games heeft naar al die zeikerds geluisterd. En als we de nieuwe launchtrailer van Forza Horizon 6 mogen geloven, wordt het precies zo’n overdosis neon, bergpassen en JDM-cultuur als iedereen hoopte.

Tokio, sakura en veel zijwaartse actie

Het is eindelijk zover. Playground Games heeft officieel de launchtrailer van Forza Horizon 6 uitgebracht. De trailer draait zoals al eerdere screenshots lieten zien volledig om de Japanse setting van de game en laat direct nog even zien dat de ontwikkelaars zich absoluut niet hebben beperkt tot alleen een paar straten met neonborden.

We zien races over wegen vol sakurabomen, nachtelijke ritten richting de iconische Rainbow Bridge en lange bergpassen die praktisch schreeuwen om een Nissan Silvia op driftbanden. Gelukkig houdt het daar niet op. Ook besneeuwde berggebieden, dichte bossen en landelijke routes komen uitgebreid voorbij. Het lijkt er sterk op dat Playground Games van Japan niet alleen een decor heeft gemaakt, maar echt een wereld die draait om autoliefhebberscultuur.

En eerlijk: dat werd ook wel tijd.

Forza wil dat je gaat ontdekken

Interessant is dat Forza Horizon 6 meer nadruk legt op ontdekken dan eerdere delen. Volgens Playground Games draait het niet alleen om races winnen, maar ook om daadwerkelijk Japan verkennen. Daarvoor gebruikt de game een zogenoemd fog of war-systeem. Grote delen van de map blijven verborgen totdat je ze zelf ontdekt. Tijdens het rondscheuren kunnen spelers verborgen evenementen tegenkomen, speciale Aftermarket-auto’s vinden en unieke tuningonderdelen vrijspelen. Ook keren de bekende Forza Edition-auto’s terug.

Het uiteindelijke doel is om uit te groeien tot een echte Horizon Legend door verschillende Wristbands te verzamelen tijdens de festival-events. Oftewel: exact dezelfde dopamine-loop waardoor mensen inmiddels al duizenden uren in deze serie hebben zitten zonder ooit een finishlijn nodig te hebben.

Opvallend is hoe natuurlijk Japan eigenlijk voelt voor Horizon. De serie draaide altijd al om autobeleving, straatcultuur en vrijheid. En laten we eerlijk zijn: weinig landen hebben een autoscene die zo mythologisch is geworden als Japan. Van touge-routes tot parkeerplaatsen vol GT-R’s en van Tokyo highways tot driftcultuur: dit is letterlijk de omgeving waar een groot deel van moderne autogamecultuur vandaan komt.