Frankrijk en Duitsland willen dat EU Chinese automerken compleet blokkeert

Na de invoering van de importheffingen op Chinese elektrische auto's, maakt de EU absoluut geen haast om het gat in de wetgeving rond de import van Chinese PHEV's te dichten. Dat zit vooral Frankrijk en Duitsland niet lekker, waardoor de twee landen nu oproepen tot de mogelijkheid om China helemaal te blokkeren.

De twee grootste landen in de Europese Unie hebben het een beetje gehad met de laksheid van de beleidsmakers in Brussel. In een aanbeveling die Duitsland en Frankrijk naar President Ursula von der Leyen van de Europese Commissie hebben gestuurd staat dan ook dat het tijd wordt dat de EC wat meer slagkracht krijgt. En die gaat slagkracht best ver.

Onmiddellijke uitsluiting van de interne markt

"De Europese Unie staat voor ongekende uitdagingen", staat er in de brief die in handen is van Bloomberg. "We moeten dringend maatregelen nemen om deze bedreigingen aan te pakken, te diversifiëren en risico's te beperken."

"We hebben een geloofwaardig instrument nodig waarover de Commissie kan beschikken om daadkrachtig en structureel te kunnen reageren". De EC moet daarmee de mogelijkheid krijgen om "krachtige maatregelen te nemen die indien nodig kunnen gaan tot een onmiddellijke uitsluiting van de interne markt."

Met andere woorden: als het de spuigaten uitloopt en de interne markt op oneerlijke manier te verstoord raakt, dan moet de Commissie snel kunnen beslissen om de Chinese import volledig stop te zetten.

Beijing dreigt

Het voorstel van de landen komt in navolging van een dreigement vanuit Beijing. China liet hierin weten dat het resoluut met eigen beperkingen zou reageren als de EU wederom grijpt naar de invoering van meer importheffingen of andere dergelijke handelssancties.

Beleidsmakers in Duitsland en Frankrijk voelden de bui alweer hangen. Als de voorgestelde importheffingen op bijvoorbeeld Chinese PHEV's eindelijk worden ingesteld, kan China daarop reageren en heeft de EU voorlopig geen antwoord. Het voorstel van de twee landen moet dan ook leiden tot een mogelijkheid van de EU om sneller en harder te kunnen optreden.

Naast het implementeren van de nieuwe pressiemiddelen zou de EU ook eens de eigen zaakjes op orde moeten krijgen en opnieuw en agressiever moeten kijken naar ondermeer de import van Chinese PHEV's. Er zou gekeken moeten worden of deze auto's met de nodige subsidies hier op de markt worden geïntroduceerd, waardoor de Europese spelers onterecht op een oneerlijke concurrentiepositie uitkomen.

Aanvankelijk leek het er vooral op dat Frankrijk en Duitsland hun zinnen hadden gezet op het versoepelen van de milieuwetgeving die de EU oplegt aan de lokale industrie. Deze zou teveel beperkend werken, waardoor ze ook op dit vlak teveel verliezen en de werkgelegenheid in gevaar zou komen.

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