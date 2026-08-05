Frankrijk wil verbod op jongeren in snelle auto’s

Frankrijk heeft weer eens een typisch Franse oplossing bedacht voor een probleem dat we eigenlijk overal kennen: jonge bestuurders die iets te enthousiast omgaan met iets te snelle auto’s. De uitkomst? Gewoon verbieden die handel.

Sinds half juli is de zogenoemde RIPOST-wet aangenomen, een pakket aan maatregelen dat allerlei vormen van overlast moet aanpakken. Daarover berichten Franse media . Tussen de regels door zit een opvallende: jonge bestuurders met een voorlopig rijbewijs mogen geen “krachtige” auto’s meer besturen. Doe je dat toch, dan riskeer je een boete van 15.000 euro en zelfs een jaar cel.

Snelle motorfiets mag ook niet

Het idee achter de maatregel is op zich niet heel gek. Als je als jonge gast net je motorrijbewijs hebt gehaald mag je ook niet meteen op supersnelle motoren rijden. Qua auto’s bestaat er niet zoiets. Met het rijbewijs net vers achter je oren mag je in principe gewoon in een 1.000 pk sterke Tesla Model S Plaid stappen. Om maar een voorbeeld te noemen.

Frankrijk wil het aantal ongelukken onder jonge bestuurders terugdringen en denkt dat deze maatregel gaat helpen. De Fransen kijken hierbij duidelijk naar de eerder aangehaalde regels voor motoren. Maar er is één klein probleempje. Niemand weet wat “krachtig” precies betekent.

De uitvoering van de wet heeft nog wel werk nodig. Want wat is de definitie van een snelle auto? 200 pk op 850 kg kan al bloedsnel zijn, of komt er pas een verbod van 300 pk of meer wanneer er puur gekeken wordt naar vermogen?

Die onduidelijkheid maakt de wet op dit moment lastig te handhaven. Pas in het najaar wordt er een concreet getal verwacht via een aanvullend decreet. Tot die tijd hangt er dus een soort juridisch zwaard van Damocles boven jonge Franse automobilisten.

Overigens is dit niet de enige maatregel die jongeren raakt. In Frankrijk gelden al strengere snelheidslimieten voor beginnende bestuurders. Op de snelweg mogen zij bijvoorbeeld maximaal 110 km/u rijden in plaats van 130. Op provinciale wegen ligt de grens ook lager. Daarnaast beginnen ze met slechts zes punten op hun rijbewijs, in plaats van twaalf.

De vraag is altijd of dit soort maatregelen overwaaien naar andere Europese landen. Moet Nederland ook streng optreden tegen jonge bestuurders? Laat het weten. In de comments!

Met dank aan Pieter voor de tip!

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