Franse politie gaat zelf rijden in RS3 van drugsdealer

Het is best zuur voor de politie: neem je zoveel dikke auto’s in beslag, moeten ze allemaal weer verkocht worden via Domeinen. Nu zijn de nieuwe E-Klasses ook geen straf om te rijden, maar het kan natuurlijk dikker. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Audi RS3?

De Franse autoriteiten dachten bij een inbeslaggenomen RS3: weet je wat, deze kunnen we zelf ook wel gebruiken. De Audi wordt nu in gebruik genomen door het snelle interventieteam (l'équipe rapide d'intervention) van de Gendarmerie. En voordat jullie weer in de pen kruipen: ja, we weten dat de Gendarmerie officieel geen politie is, maar ze doen wel hetzelfde werk als de Nederlandse verkeerspolitie.

Alpine A110 vs. Audi RS3

De Gendarmerie is al best een beetje verwend, want in het verleden reden ze in Renault Mégane RS’en en tegenwoordig in Alpine A110’s. Maar zo’n Audi RS3 is toch weer next level. Met 400 pk knalt deze hot hatch in 3,8 seconden van 0 naar 100. Daar kan een Alpine A110 niet aan tippen met z’n 252 pk. De funfactor is waarschijnlijk wel hoger bij een Alpine, maar daar gaat het niet om bij een achtervolging. Het blijft natuurlijk wel gewoon werk.

De Audi RS3 is afkomstig van – je verwacht het niet – een drugsdealer. RS3-rijders zijn ook een beetje the usual suspects als het om misdragingen in het verkeer gaat, dus de Gendarmerie gaat ze nu met gelijke wapens bestrijden. Is dit ook een goed idee voor de Nederlandse politie? Laat het weten in de comments!

Foto: Gendarmerie Nationale

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