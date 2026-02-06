Fransen en Belgen zoeken uit waarom auto’s plots in de ankers gaan

Het schijnt iets met rijhulpsystemen te maken te hebben, maar helemaal duidelijk is het nog niet.
Met de opkomst van meer technologische snufjes in auto’s, stijgt ook het aantal mensen dat nog niet doorheeft hoe je deze kunt uitzetten. Dat leidt dan ook steeds vaker tot onverwachte situaties op de weg. Neem bijvoorbeeld het fantoomremmen, waarbij de auto om een niet altijd verklaarbare reden besluit af te remmen. Hoe het ook zij, in Frankrijk en België is met het beu en wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze onverwachte rempartijen.
De aanleiding hiervoor is een ongeluk in Frankrijk. Hierbij besloot de auto van Française Joanna Peyrache plots te remmen. Volgens Joanna was er geen aanleiding voor de ingreep. Er waren geen overstekende obstakels of dergelijke. Helaas voor Peyrache schrokken de mensen achter haar nog harder van de remactie, waardoor ze vol in de achterkant klapte, meldt het Belgische HLN.
Verplicht, maar niet feilloos
Reden genoeg voor het Franse ministerie van Transport en de Belgische Mobiliteitsclub VAB om onderzoeken in te stellen naar de werking van de rijhulpsystemen die dit soort ellende veroorzaken. Het probleem is tweedelig: de technologie die het plots remmen mogelijk maakt, is verplicht door de EU, maar werkt nog niet feilloos.
Als je bijvoorbeeld de snelheidscorrectie in de auto aan laat staan in combinatie met de verkeersbordenherkenning, kan dat er zomaar voor zorgen dat de auto op een snelweg de borden van de ventweg ernaast scant en daardoor ineens denkt dat 50 km/u wel hard genoeg is. Voor nu gaan er in de meeste auto’s irritante alarmbellen af, maar wanneer deze op de automatisch cruise control rijdt, is het heel goed mogelijk dat hij ingrijpt op de wisselende snelheid.
Wat de onderzoeken gaan uitwijzen, kunnen we al wel een beetje voorspellen: de systemen werken niet feilloos en kunnen daardoor tot onnodige gevaarlijke situaties leiden. Waar we meer benieuwd naar zijn, is of er ook daadwerkelijk iets met de uitkomst van de onderzoeken gedaan wordt. We houden het voor je in de gaten. Nu we je toch spreken: deel gerust jouw fantoomremervaringen als je die hebt in de reacties hierbeneden!
Reacties
redneckarie zegt
Ik vind sommige functies nu ook niet allemaal een verbetering zoals adaptive cruise controle, al die vanzelf remmende auto’s veroorzaken alleen maar meer file en de lane assist die nu tegenstuurt als je je knipperlicht niet gebruikt is gewoon gevaarlijk in de bocht . Doe mij maar een mooie Mercedes van 20 jaar oud dat rijd het beste .
mashell zegt
Ik denk eigenlijk dat adaptieve cruise control er voor zorgt dat mensen meer afstand houden en zo minder harde remacties en files veroorzaken.
En je lane assist die je tegenhoudt om over de streep te gaan is ook voor jouw eigen veiligheid en die van de tegenliggers. Mocht jij in een bocht het idee hebben over de streep te moeten gaan dan kan dat twee dingen betekenen, of jij kunt niet rijden of die twintig jaar oude Mercedes heeft nieuwe schokdempers nodig.
beetec zegt
Nee
redneckarie zegt
Normale mensen gaan wel gewoon naar de rechterbaan als dat kan ook al is dat in een bocht . En ja als dan je auto ongewenst gaat tegensturen vind ik dat gevaarlijk . Helaas reageert de lane assist ook op de strepen in het midden en heeft het niks met rijstijl of oude schokdempers te maken .
ponnie zegt
Ik heb eens in de auto van een klant iemand op de achterbumper gehad omdat de auto op een parkeerterrein vol in de ankers ging voor een voetganger die 3 meter verderop liep.
Friez zegt
Bij mijn moeder in de straat heeft iemand zo’n groen verkeerspoppetje tegen een boom gezet, precies in een flauwe bocht. Iedere keer als je daar aan komt rijden gaan alle toeters en bellen af omdat de auto denkt dat er een kind oversteekt. Dat wordt nog wat met zelfrijdende auto’s…
BMWbankier zegt
Ja zeker ervaringen mee, als ik achter een Tesla rij, zonder aanleiding gaan die hard op de rem. Het is gewoon gevaarlijk voor het overige verkeer. Bizar dat dit systeem ooit goedgekeurd is.