Fransen en Belgen zoeken uit waarom auto’s plots in de ankers gaan

Het schijnt iets met rijhulpsystemen te maken te hebben, maar helemaal duidelijk is het nog niet.

Met de opkomst van meer technologische snufjes in auto’s, stijgt ook het aantal mensen dat nog niet doorheeft hoe je deze kunt uitzetten. Dat leidt dan ook steeds vaker tot onverwachte situaties op de weg. Neem bijvoorbeeld het fantoomremmen, waarbij de auto om een niet altijd verklaarbare reden besluit af te remmen. Hoe het ook zij, in Frankrijk en België is met het beu en wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze onverwachte rempartijen.

De aanleiding hiervoor is een ongeluk in Frankrijk. Hierbij besloot de auto van Française Joanna Peyrache plots te remmen. Volgens Joanna was er geen aanleiding voor de ingreep. Er waren geen overstekende obstakels of dergelijke. Helaas voor Peyrache schrokken de mensen achter haar nog harder van de remactie, waardoor ze vol in de achterkant klapte, meldt het Belgische HLN.

Verplicht, maar niet feilloos

Reden genoeg voor het Franse ministerie van Transport en de Belgische Mobiliteitsclub VAB om onderzoeken in te stellen naar de werking van de rijhulpsystemen die dit soort ellende veroorzaken. Het probleem is tweedelig: de technologie die het plots remmen mogelijk maakt, is verplicht door de EU, maar werkt nog niet feilloos.

Als je bijvoorbeeld de snelheidscorrectie in de auto aan laat staan in combinatie met de verkeersbordenherkenning, kan dat er zomaar voor zorgen dat de auto op een snelweg de borden van de ventweg ernaast scant en daardoor ineens denkt dat 50 km/u wel hard genoeg is. Voor nu gaan er in de meeste auto’s irritante alarmbellen af, maar wanneer deze op de automatisch cruise control rijdt, is het heel goed mogelijk dat hij ingrijpt op de wisselende snelheid.

Wat de onderzoeken gaan uitwijzen, kunnen we al wel een beetje voorspellen: de systemen werken niet feilloos en kunnen daardoor tot onnodige gevaarlijke situaties leiden. Waar we meer benieuwd naar zijn, is of er ook daadwerkelijk iets met de uitkomst van de onderzoeken gedaan wordt. We houden het voor je in de gaten. Nu we je toch spreken: deel gerust jouw fantoomremervaringen als je die hebt in de reacties hierbeneden!