Freelander maakt comeback als Chinees submerk

De naam Freelander maakt een comeback. Maar als je denkt dat dit gewoon een nostalgische revival is van een compacte Land Rover, moet je even gaan zitten. Want wat hier gepresenteerd wordt, heeft verrassend weinig te maken met wat je je waarschijnlijk herinnert.

Geen Land Rover, maar toch wel

De nieuwe Freelander 8 is namelijk geen klassieke Land Rover meer, maar een compleet nieuw merk dat ontstaat uit een samenwerking tussen Jaguar Land Rover en het Chinese Chery. De Britten tekenden het design, de Chinezen leverden de techniek. Een soort culinaire fusion, maar dan op vier wielen. En het resultaat? Een gigantische SUV van ruim vijf meter lang. Ja, dat is dus gewoon Defender-formaat.

Groot, vierkant en vol tech

Qua looks is het vooral een flinke, hoekige bak. Veel plastic accenten, grote merknaam op de neus en achterkant, en, alsof dat nog niet genoeg is, lidar-sensoren op het dak voor én achter. Dus ja, autonoom rijden is straks ook mogelijk.

Het interieur blijft voorlopig een beetje mysterieus, maar wat we weten: verwacht een opzet met grote schermen, vergelijkbaar met moderne elektrische SUV’s. Veel glas, veel pixels, weinig knoppen. Je kent het wel.

Opvallend detail: hoewel het dus geen retro-model is, zit er wel een kleine knipoog in naar vroeger. De achterruit/zijruit heeft een driehoekige vorm, geïnspireerd op de oude Freelander Cabrio. Of dat een geslaagde knipoog is...

Elektrisch, hybride en een beetje alles

De Freelander 8 komt niet met één aandrijving, maar met alles wat momenteel populair is. Volledig elektrisch, plug-in hybride en zelfs een EV met range extender. Voor ieder wat wils dus.

Daarnaast moet hij ook nog een beetje Land Rover-DNA behouden. Vierwielaandrijving, verschillende rijmodi en mogelijk luchtvering moeten ervoor zorgen dat hij niet alleen goed is in de stad, maar ook in de wildernis.

Niet bij de dealer om de hoek

Als je denkt: super, waar kan ik tekenen? Nog even geduld. De Freelander verschijnt eerst in China en komt pas eind 2027 naar Europa. En zelfs dan moet je niet bij de Jaguar Land Rover-dealer zijn.

De verkoop loopt via het netwerk van Chery, dat je misschien al kent van merken als Omoda en Jaecoo. Ja, het wordt dus even wennen: een Freelander kopen bij een Chinese dealer.