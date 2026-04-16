Tesla FSD komt naar Europa… maar niet voor iedereen

Jarenlang wachten, duizenden euro’s betalen en dan eindelijk: Full Self-Driving komt naar Europa. Alleen… niet voor jou. Voor een flinke groep Tesla-eigenaren verandert dat langverwachte moment ineens in een koude douche.

Eindelijk FSD… een soort van

Tesla heeft eindelijk groen licht gekregen om Full Self-Driving (FSD) in Europa uit te rollen. Iets waar eigenaren al jaren op wachten. De RDW gaf toestemming en de uitrol lijkt deze zomer echt te beginnen. Dat klinkt als goed nieuws. En dat is het ook, als je een nieuwe Tesla hebt in ieder geval. Want daar zit meteen het probleem.

Oude hardware? Pech gehad!

Volgens bronnen werkt de FSD-functionaliteit alleen op Tesla’s met de nieuwste AI4-computer. Oudere modellen met HW3, en dat zijn er nogal wat, vallen helaas buiten de boot. En dat is natuurlijk vervelend, want duizenden Europese Tesla-eigenaren hebben jaren geleden al betaald voor FSD. Soms wel 6.000 tot 7.500 euro in de veronderstelling dat het “later” beschikbaar zou komen. Dat moment is nu dus aangebroken alleen blijkt hun auto ineens niet meer geschikt.

De rekening komt nu

De frustratie groeit snel. In Nederland heeft een eigenaar zelfs een collectieve claim-website opgezet om gedupeerden bij elkaar te zetten. Inmiddels hebben zich al honderden (zo niet duizenden) mensen aangesloten. En terecht. Want dit voelt voor veel eigenaren als: betalen voor een feature die je nooit krijgt. Het helpt ook niet dat Tesla zelf eerder aangaf dat oudere hardware mogelijk vervangen zou moeten worden. Inmiddels lijkt dat een stuk minder vanzelfsprekend.

Tesla in een lastig parket

Het probleem voor Tesla is dat er nogal wat beloftes op papier staan. Elon Musk gaf zelf al toe dat het vervangen van de oudere HW3-computers “pijnlijk en moeilijk” zou zijn. Ondertussen wordt er gesproken over een “lite”-versie van FSD voor oudere systemen. Maar zelfs Tesla erkent dat die mogelijk niet volledig werkt. Met andere woorden: geen oplossing. Geen retrofit, geen refund, geen duidelijk plan.

Wordt dit een juridisch gedoe?

Wat dus begon als een tech-update, begint langzaam te lijken op een juridisch hoofdpijndossier. Want als je duizenden euro’s betaalt voor software die nooit komt, dan wordt het interessant. Voor Tesla is dit dus meer dan een PR-probleem. Dit kan zomaar uitlopen op rechtszaken in Europa. Dat zou niemand moeten verbazen.

Deze hele situatie laat duidelijk zien hoe riskant het is om te betalen voor beloftes in plaats van producten. Zeker in een wereld waar hardware en software elkaar razendsnel inhalen.