FSD werkt zo slecht in het donker, dat Tesla moet ingrijpen

We beginnen het vreemde vermoeden te krijgen dat Elon Musk een hondenliefhebber is. Terwijl hij er wel voor heeft gezorgd dat mensen hun honden probleemloos en comfortabel achter kunnen laten in Tesla's, rijden de auto's op FSD blijkbaar zoveel katten aan dat hij wel moet ingrijpen. En dat wijst naar een dieperliggend probleem dan je zou verwachten.

In een recente melding op Twitter/X laat Musk weten dat de Robotaxi's in Austin, Texas een uurtje langer mogen doorrijden dan voorheen. Met een beetje geluk kun je aldaar één van de paar dienstdoende FSD-taxi's laten voorrijden tot 11 uur 's avonds. Dat was eerder nog 10 uur, omdat de auto's blijkbaar een aanhoudend probleem met katten hadden.

Grijs op grijs is een grijs gebied

De Robotaxi's hebben nogal moeite om overstekende grijze katten op grijs asfalt te herkennen. Dit is niet alleen een duidelijk voorbeeld van hoe lastig het is om volledig autonome auto's te ontwikkelen, maar ook een aanwijzing dat Tesla er met de huidige hardware ook nooit gaat komen.

Hoewel Musk aangeeft dat Tesla hard werkt aan het oplossen van het probleem, geeft het ook aan dat er toch echt wel flinke nadelen hangen aan het leunen op enkel camera's. Deze werken immers enkel visueel en dat betekent dat als er weinig kleur- of contrastverschil tussen objecten is, de herkenning hiervan erg lastig is. Een ander voorbeeld is het veelgehoorde probleem dat FSD aanzienlijke problemen heeft met laaghangende zonnetjes.

Zolang Tesla dus blijft vasthouden aan camera's, blijft het tegen dit soort problemen aanlopen en wordt echt FSD wel heel lastig haalbaar. Dat andere aanbieders van zelfrijdende auto's er dan ook allemaal voor kiezen om andere sensoren, zoals bijvoorbeeld LiDAR, te gebruiken, is allerminst vreemd.

Meer onverwachte problemen

Naast dit alles tonen de kleine overstekende dieren ook heel goed aan welk soort onverwachte problemen er opgelost moeten worden voordat echte zelfrijdende auto's mogelijk worden. Het is ook alles behalve nieuw dat dieren vervelend kunnen zijn. Eerder had Waymo bijvoorbeeld al last van meeuwen die voor de auto gingen zitten, waardoor deze in de war raakte en maar op de plek halt bleef houden.

En ook mensen kunnen blijkbaar onvoorziene lastposten zijn. Ze zijn al gespot met t-shirts met daarop stopborden, waardoor autonome taxi's ook daadwerkelijk stopten. Of ze doen alsof ze willen oversteken waarmee ze de Cybercabs een noodstop laten doen.

Met andere woorden: als Musk nog eens durft te claimen dat FSD echt dichtbij is, nemen we dat vrolijk weer met een korreltje zout. Net als met al z'n andere beloftes.

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