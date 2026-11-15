Fundablog: droomvilla in Hengelo met Ferrari voor de deur

Als je nog op zoek bent naar een leuk optrekje: we hebben een mooie kandidaat gevonden. Op Funda kwamen we een ware droomvilla tegen, gelegen aan de rand van Hengelo.

In Twente houden ze van nuchter en normaal doen, maar iemand heeft toch kapsones gekregen en in 2004 dit landhuis laten bouwen. Deze villa staat op een serieuze lap grond, van 2,3 hectare. Je moet dus wel van tuinieren houden. Of nee, wacht, daar huur je gewoon mensen voor in.

Portofino voor de deur

Onze aandacht wordt natuurlijk getrokken door de Ferrari voor de deur. Dat is een Portofino M, de doorontwikkeling van de Portofino met 620 pk. Eigenlijk nog best een bescheiden auto voor bij dit huis, aangezien het de instapper is van Ferrari. Zo in het zilvergrijs is deze auto wel een stuk stijlvoller dan een knalrode Ferrari SF90 of 12Cilindri. Dat past dan weer wel bij het huis.























Dit is namelijk een erg smaakvol ingerichte woning. Geen zielloos en klinisch interieur, zoals we tegenwoordig vaak zien, maar alles is klassiek en sfeervol ingericht. Aan de muur hangt dan ook geen moderne kunst, maar prachtige traditionele schilderijen. Het hoogtepunt is het zwembad in Art Deco-stijl. We beginnen bijna als een makelaar te klinken, maar we hebben verder geen belang bij de verkoop van dit huis.

Meerdere garages

We hebben helaas geen foto’s van de garage, dus we kunnen niet zien of er misschien nog meer leuke auto’s binnen staan. Of eigenlijk moeten we zeggen: garages, want dit huis heeft er meerdere. Naast een inpandige garage is er ook nog een aparte garage, waar je drie auto’s kwijt kunt.

Het prijskaartje van dat alles? Dit landhuis wordt op Funda aangeboden voor € 4.250.000. Ongeveer net zo duur als een rijtjeshuis in Amsterdam dus. Een bijpassende Ferrari is niet inbegrepen, maar die kun je voor € 200.000 à € 250.000 op de kop tikken. Dat kan er ook nog wel van af.