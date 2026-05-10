G-Power geeft de BMW M3 800 pk, omdat het kan

Als je iemand bij BMW vraagt of de M3 voldoende vermogen heeft, dan zal het antwoord altijd "Jawohl" zijn. Toch zijn er Duitsers die daar een 'verschiedener Meining' op nahouden. Deze vindt je in Gachenbach in het gebouw waar G-Power op staat.

Deze tuner houdt zich al jaren bezig met het kietelen van BMW's en heeft nu ook weer een leuk pakket upgrades samengesteld om de BMW M3 G80 naar de 'sweet spot' te krijgen. Die ligt volgens de ombouwers op precies 800 pk en 900 Nm. Of ruwweg het dubbele van een standaard M3 die met 480 pk en 550 Nm van de band rolde.

Bij G-Power durven ze de aangepaste M3 de 'G-POWER G3M Bi-TURBO' te noemen. Deze heeft nieuwe G-Power turbo's, een GP-performance intercooler en inlaatspruitstuk, downpipes, een 200-cell sportkatalysator en het GP-DEEPTONE uitlaatsysteem afgewerkt met koolstofvezel uitlaattips. Op visueel vlak valt vooral de koolstofvezel motorkap met de nodige gaten op. Oh, en het koolstof vleugeltje in combinatie met nog kleinere vleugeltjes op de hoeken van de auto, maken het geheel af. Wat je ervan vindt, mag je nu in het Duits tegen je telefoon schreeuwen.

Net als G-Power die het niet eens is met BMW, hoef je het niet eens te zijn met G-Power. En zelfs dan zijn ze bereid om je nog verder te helpen. Het upgradepakket komt er namelijk ook in andere, iets minder heftige varianten. Je kunt ook kiezen voor 600 pk, 650 pk en 700 pk, als 800 pk je te heftig is. Dat is ook iets prettiger voor de portemonnee, want het dikste pakket kost net geen 16.000 euro. Voor 3.090 euro heb je al het 600-pakket. Dit is natuurlijk zonder alle visuele opsmuk. Die mag je er nog los bij bestellen, als je durft.