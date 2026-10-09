Gooi vandaag je tank nog vol, benzine vanaf morgen schofterig duur!

Dit weekeinde wordt de brandstof aan de pomp waarschijnlijk schofterig duur. De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten stuwt de prijs van de peut aan de pomp naar een recordhoogte.

Het houdt de gemoederen al maanden bezig. Sinds daddy Trump en Bibi hel en verdoemenis over Iran hebben losgelaten en de religekken uit dat land de Straat van Hormuz gijzelen gaat de benzineprijs maar één kant op: omhoog. In ons land dan.

Recordprijs

Vandaag ging de gemiddelde adviesprijs van benzine al weer 1,4 cent omhoog volgens UnitedConsumers. Een liter Euro 95 (E10) kost nu maar liefst 2,728 euro per liter. Dat is 0,2 cent onder de hoogste prijs ooit in ons land. Maar aangezien de laatste dagen de prijs gestaag klimt zou dat record morgen (zaterdag 10 oktober) zo maar eens kunnen sneuvelen, zo waarschuwt nieuwssite nu.nl.

Kijken we naar de prijs voor een litertje satansap voor de dieselbeukers, dan is daar het record wat verder uit zicht. Ook een liter diesel (B7) steeg vandaag in prijs, met 0,7 cent om precies te zijn, naar 2,732 euro. De recordprijs voor een litertje diesel werd op 19 september genoteerd met 2,824 euro.

Hoe kan dat nou?

Nou zoals gezegd zijn de spanningen in het Midden-Oosten hier debet aan. Het Amerikaanse leger is zich aan het voorbereiden op verdere acties en de Iraanse totaalmalloten blijven maar op schepen schieten in de Straat van Hormuz. De Houthi's doen hetzelfde aan de ander kant van Saudi-Arabië. Trump zegt wel tot de mid-terms geen aanvallen uit te gaan voeren, maar laten we eerlijk zijn, Donald Trump zegt wel meer. Oh ja, er komt ook al heel lang geen olie en diesel uit Rusland. Dat helpt ook niet.

Voor nu zouden we zeggen, gooi je tank vandaag nog vol, want vanaf morgen wordt de peut schofterig duur!