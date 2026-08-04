Vanaf morgen daalt de benzineprijs in België nog harder

Toevallig zin om morgen een paar uurtjes in de file te staan voor een Belgisch tankstation? Lees dan vooral verder, want het zou het zomaar eens waard kunnen zijn.

Vanaf woensdag 5 augustus verlaagt de Belgische overheid de maximale prijs die per liter benzine gevraagd mag worden. En dat doet het met wat lijkt op een botte bijl. De Federale Overheidsdienst Economie verlaagt de maximumprijzen voor benzine met maar liefst 9 cent naar 1,866 euro per liter.

Nederland beweegt niet mee

Als je dan kijkt naar de Nederlandse adviesprijzen, die ook iets zijn gedaald sinds begin deze week, ligt het gat op een schrikbarende 70 cent per liter. Volgens UnitedConsumers betaal je namelijk 2,599 euro aan de pomp. Als je naar realistischere prijzen van ruwweg 2,33 euro per liter kijkt, dan kom je uit op een gat van 35 cent per liter. Dan hebben we het toch al snel over tientjes besparing per tank.

Ook voor dieselaars is er goed nieuws, want de prijs per liter daalt voor het duivelssap met 8 cent naar 2,211 euro per liter. Daar betaal je in Nederland gemiddeld zo'n 20 cent meer voor, 40 cent meer als je de cijfers van UnitedConsumers aanhoudt.

De Belgische Federale Overheidsdienst Economie kijkt periodiek naar de consumentenprijzen van benzineproducten. Daarbij bepaalt het aan de hand van handelsprijzen en andere factoren zoals de financiële druk voor Belgen, wat de maximale prijs van brandstoffen mag zijn. In Nederland gebeuren er ook dingen om de benzineprijzen te drukken, maar daar lijken we nog niet veel van te merken.

Wel/geen onrust in Iran

Sinds begin deze week dalen de olieprijzen weer ligt, omdat de grote boze oranje man heeft gezegd dat de VS voorlopig afziet van aanvallen op Iran. Ook zouden er opnieuw pogingen gedaan worden om gesprekken op gang te brengen om tot een deal te komen. Deze (tijdelijke) rust op de markt maakt ruwe olie dan wel goedkoper, de benzineprijs daalt niet evenredig mee. De tussenpersonen in de vorm van vervoerders en raffinaderijen houden de prijzen relatief hoog. Deze baseren ze op de vraag van de markt en tevens stellen ze met hogere productiekosten te zitten.

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