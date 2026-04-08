Ga vandaag NIET tanken: de brandstofprijzen dalen morgen al!

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eindelijk weer wat verstandigs gedaan. Hij heeft samen met zijn mede- en tegenstanders een staakt-het-vuren aangekondigd voor de komende twee weken. In deze twee weken mogen er weer schepen door de Straat van Hormuz varen. Hier reageert de economie direct op, ook aan de Nederlandse pomp!

Het nieuws van de tijdelijke vechtpauze leidde direct tot een daling in de olieprijzen. De prijs van een vat Brentolie daalde met ongeveer 16 procent tot 92 dollar. Ook de Amerikaanse olie (WTI) kostte meteen minder: de prijs daalde met 15 procent naar 95 dollar. Daarmee is olie nog steeds duurder dan voor de oorlog, want toen betaalden oliemaatschappijen er ongeveer 70 dollar voor.

Lagere olieprijs = lagere brandstofkosten?

Experts op het brandstofgebied zijn het niet met elkaar eens. Econoom Kelly Eckhold van de Nieuw-Zeelandse bank Westpac denkt dat er een benzineprijsdaling zal komen van ongeveer 6 procent. Dat zou betekenen dat de benzineprijs in Nederland van 2,36 euro naar 2,22 euro gaat.

Analist Gareth Kiernan va Infometric ziet het anders. Volgens hem komt er geen onmiddellijke prijsverlichting aan de pomp. "Er is nog steeds een 'luchtbel' in de olievoorraad die al een maand bestaat en die eerst door het systeem moet verdwijnen voordat de leveringsomstandigheden weer als normaal kunnen worden beschouwd’’, zegt hij. Ergens in juni kun je volgens Kiernan de eerste effecten voelen.

Nederlandse expert verwacht een benzineprijsdaling!

Wat zeggen de kenners dan in Nederland? We namen contact op met UnitedConsumers en spraken er brandstofexpert Derk Foolen. Hij heeft goed nieuws voor de Nederlandse benzinerijder: ‘’De adviesprijs wordt aan het einde van de dag vastgesteld voor de volgende dag en wij verwachten een daling. Die daling is naar verwachting morgenochtend al zichtbaar aan de pomp. We hopen dat deze ontwikkeling zich daarna verder doorzet’’, zegt Foolen tegen Autoblog.nl .

De prijsdaling geldt dus niet alleen voor benzine, maar ook voor diesel. Nederlanders met een dieselauto werden de afgelopen tijd het hardst geraakt. Door de Iranoorlog steeg de dieselprijs zo hard dat je er nu meer betaalt voor een liter B7-diesel dan voor een liter Euro95-benzine.

Hoeveel de prijs zal dalen, is nog lastig te zeggen. We komen er morgen op terug. Het advies luidt nu dus: stel je tankbeurt nog even uit! Door de afspraak van twee weken kan de prijs nog wel verder gaan dalen. Kan het tanken dus nog wat langer wachten, dan is het verstandig om nog wat langer geduld te hebben.

Bronnen: RNZ, UnitedConsumers, Brandstofdata.nl